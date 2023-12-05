"Армия каторжников Путина": в РФ боятся экс-заключенных, массово вернувшихся с войны, — СМИ

Россияне со страхом ждут возвращения из Украины людей, осужденных в РФ за тяжкие преступления, пишут СМИ. При этом президент Путин помиловал тысячи выживших на войне экс-зеков.

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В нескольких регионах РФ произошли массовые убийства, совершенные бывшими заключенными, которые выжили на российско-украинской войне. Российские власти их помиловали, а суды в случае повторных преступлений наказывают не слишком строго. Российские граждане не чувствуют себя в безопасности, боясь возвращения "экс-зеков", которые должны были сидеть по 20 лет за тяжкие правонарушения. О деталях криминальной ситуации в РФ говорится в расследовании издания The Washingnot Post.

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"Будут воевать до конца": Кремль не будет отпускать россиян с войны в Украине, — соцсети

Журналисты издания рассказали несколько жизненных историй заключенных, которые попали на российско-украинскую войну, а затем вернулись домой. Назвали имена преступников, которые сидели в колониях РФ 10-20 лет, получив суровые приговоры за массовые убийства, избиения, изнасилования. Летом 2022 года ныне покойный владелец ЧВК "Вагнер" позвал их воевать, пообещав помилование тем, кто выживет. Таким образом на войну бросили около 35 тыс. осужденных, пишет ориентировочное число WP, ссылаясь на данные из росСМИ, Минобороны РФ и Федеральной службы исполнения наказаний. Авторы назвали их "армия каторжников Путина".

Евгений Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" Фото: Из открытых источников

Пока не известно, сколько же зэков выжило после участия в боях, в которые их бросали как "пушечное мясо", указали журналисты. Оценочное число — около 32 тыс. человек, сообщил Пригожин незадолго до июньского мятежа.

Согласно условиям контракта, через шесть месяцев экс-зеков демобилизовали и отправили домой. Между тем ранее, напомнили СМИ, президент РФ Владимир Путин мог за год помиловать только шесть человек. Однако на вопрос, беспокоит ли его это и не планирует ли он что-то изменить, ответил, что все нормально. Считается, что эти люди теперь невиновны, потому что "смыли свои преступления кровью и служением родине".

"Это неизбежно. Но негативные последствия минимальны", — процитировало издание слова властителя Кремля.

Экс-зекам обнулили их предыдущие преступления — это означает, пишут СМИ, что за новые преступления их будут судить не как рецидивистов. Следовательно, теперь российские судьи будут назначать им более слабые наказания.

При этом власть, предполагает WP, пытается все же как-то ограничить поток экс-зеков, возвращающихся с войны. Один из способов, которым их обезвреживают — пытаются вновь подписать контракт и мобилизоваться в ВС РФ.

"Осужденные, принятые в Минобороны с апреля, рассказывали, что их заставляют продлить контракт, срок действия которых заканчивался через шесть месяцев", — написали журналисты.

Авторы статьи отметили, что граждане РФ могут наконец-то заметить, что они не получили от власти Путина обещанную безопасность. Теперь соседи бывших рецидивистов со страхом ждут, когда те вернутся с войны. Например, усиливают охрану, реже выходят из дома.

"Раньше мы крепко спали. Теперь мы прислушиваемся к каждому шороху и реагируем даже на лай собаки".

Реакция россиян на возвращение зэков домой Фото: Скриншот

Мобилизация в РФ — детали

Отметим, российские власти стараются не объявлять в стране тотальную мобилизацию. Причина подобного решения — намерение отложить это событие на время после очередного "переизбрания" президента Путина на новый срок.

Между тем глава Кремля осенью 2023 года заявил, что в РФ проводить мобилизацию не нужно. По его мнению, в армию идет достаточный поток россиян-добровольцев, которые заключают контракт.

В то же время расследователи проанализировали количество военных ВС РФ, погибших в Украине. По предварительным оценкам, количество заключенных уменьшается, зато растет число мобилизованных россиян.

Напоминаем, 5 декабря издание Newsweek опубликовало собственную оценку количества заключенных, попавших на российско-украинскую войну: около 100 тыс. человек. При этом Минобороны РФ сообщило, что планируют изменить перечень болезней, которые освобождают россиян от службы.