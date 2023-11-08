"Будут воевать до конца": Кремль не будет отпускать россиян с войны в Украине, — соцсети

Мобилизованные россияне взволнованы словами президента РФ об отсутствии демобилизации до конца войны в Украине. Однако у них остаются другие варианты побега из армии, например, гибель или тяжелое ранение.

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Российские власти не планируют демобилизовать граждан, которых привлекли на войну в Украине. Мобилизованные и контрактники будут воевать до конца боевых действий, пояснил президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими военкорами. Слова главы Кремля привел российский военкор Александр Сладков в Telegram-канале.

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Сладков отметил, что поинтересовался у Путина, какие планы Кремля по мобилизованным россиянам: будут ли их освобождать или будут отводить в тыл. Услышал ответ: "Принято решение об участии мобилизованных до конца проведения войны".

Военкор объяснил, что решение касается всех категорий россиян, которые оказались в армии: и мобилизованных, и контрактников-добровольцев. Итак, сбежать с войны они могут только в трех случаях: при получении тяжелого ранения, при рождении четвертого ребенка, при достижении предельного возраста службы. Или погибнув. Указывает, что "смириться с такой реальностью многим трудно. Даже не самим мобилизованным, а их родным".

Военкор о заявлении Путина о демобилизации Фото: Скриншот Сладков прокомментировал заявление Путина Фото: Скриншот

Война в Украине — детали

Отметим, на "Радио Свобода (ru)" отметили, что пока нет официальной записи встречи Путина с военкорами. Также не ясно, проходила ли она в режиме off-record. Поэтому дословно не известно, что же именно он сказал. Впрочем россияне встревожились сообщением Сладкова. В частности, в соцсети можно отыскать сообщения о том, что "они упали духом". Есть и другие реакции: например, считают, что "имперцам — так и надо".

Комментарий относительно заявления Путина Фото: Скриншот Реакция на заявление Сладкова Фото: Скриншот

Между тем в сентябре были заявления российских политиков об отсутствии демобилизации из рядов ВС РФ. При этом указывали, что российские военные будут на фронте до тех пор, пока этого потребует ситуация.

При этом Путин 12 сентября заявил, что не планирует проводить дополнительный набор мобилизованных в российскую армию. По его мнению, ВС РФ ежемесячно заключает контракты с большим количеством добровольцев, поэтому живой силы пока хватает.

Напоминаем, 8 ноября стали известны детали встречи Путина с представителем Китая, который прибыл в Москву. Глава Кремля пояснил, что планирует получать от КНР современное вооружение, но не будет заключать военного альянса в стиле "Холодной войны". Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов призвал западных политиков "не делать реверансов" в сторону Путина, а украинская разведка прокомментировала возможность его смерти.