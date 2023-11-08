Военное сотрудничество с Китаем важно, но не в стиле альянса времен Холодной войны, — Путин

По словам российского президента, современное вооружение "обеспечит безопасность" и Москвы, и Пекина.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о важности военного сотрудничества с Китаем, но при этом появление альянса в стиле Холодной войны якобы не планируется. Об этом сообщает Sky News.

На встрече с зампредом Центрального военного совета КНР Чжан Юсем Путин заявил, что сотрудничество между РФ и Китаем в военной сфере приобретает все более важное значение.

По словам Путина, современное вооружение "обеспечит безопасность" и Москвы, и Пекина. На этой встрече он также обвинил НАТО в создании напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. До Путина 8 ноября китайский военный чиновник также провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Напомним, что, по мнению украинского экономиста Виталия Шафрана, Китай потерял от полномасштабного российского вторжения в Украину сотни миллиардов. В области военно-промышленного комплекса Поднебеская далеко не на первом месте, отметил автор публикации, а инфляция и отраслевое перераспределение глобального спроса — не в пользу КРН.

Также сообщалось, что по мнению экспертов, Путин не собирается останавливать войну против Украины.

Более того, авторы недавней статьи в издании Foreign Affairs отмечали, что в интересах Москвы — разжечь тлеющий конфликт между Сербией и Косово и дестабилизировать положение на Балканах.