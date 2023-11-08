Військова співпраця з Китаєм важлива, але не в стилі альянсу часів Холодної війни, — Путін

За словами російського президента, сучасне озброєння "гарантує безпеку" і Москви, і Пекіна.

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Президент РФ Володимир Путін заявив про важливість військового співробітництва з Китаєм, але водночас поява альянсу в стилі Холодної війни нібито не планується. Про це повідомляє Sky News.

На зустрічі із заступником голови Центральної військової ради КНР Чжаном Юся Путін заявив, що співпраця між РФ і Китаєм у військовій сфері набуває дедалі важливішого значення.

За словами Путіна, сучасне озброєння "гарантує безпеку" і Москви, і Пекіна. На цій зустрічі він також звинуватив НАТО в створенні напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. До Путіна 8 листопада китайський військовий чиновник також провів переговори з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу.

Нагадаємо, що, на думку українського економіста Віталія Шафрана, Китай втратив від повномасштабного російського вторгнення в Україну сотні мільярдів. У галузі військово-промислового комплексу Піднебесна далеко не на першому місці, зауважив автор публікації, а інфляція та галузевий перерозподіл глобального попиту — не на користь КРН.

Також повідомлялося, що, на думку експертів, Путін не збирається зупиняти війну проти України.

Ба більше, автори нещодавньої статті у виданні Foreign Affairs зазначали, що в інтересах Москви — розпалити конфлікт, що тліє, між Сербією та Косовим і дестабілізувати становище на Балканах.