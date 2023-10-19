"Хочуть воювати далі": Путін не має наміру зупиняти війну проти України, — експерт (відео)

Очільник Кремля у Пекіні заявив, що китайський план так званого мирного врегулювання може бути взятий за основу.

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Російська Федерація не має наміру зупиняти війну проти України попри нібито миролюбну риторику її президента Володимира Путіна в Пекіні. Таку думку висловив 19 жовтня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Він зазначив, що президент РФ в Китаї на саміті "Один пояс — один шлях" заявив, що китайський план так званого мирного врегулювання може бути взятий за основу.

"Природно, він узяв таку нібито мирну риторику. Це притаманне й офіційному Пекіну, весь час говорити про мир, весь час говорити про повагу до статуту ООН тощо. Він, скажімо так, підхопив цю тенденцію і говорив те, що, в принципі, скажімо так, входило в контекст риторики офіційного Китаю", — зазнчив експерт.

На думку Мусієнко, Володимир Путін говорив те, що було вигідно саме в той момент. Але після повернення в Росію його риторика буде змінюватися.

"Тобто він говоритиме про те, що ми їх знищуватимемо, ракети зіб’ємо тощо. Але все це немає ніякого значення, тому що багато чого було вже сказано і буде сказано про те, що західна зброя неспроможна, немає переваги над російською зброєю, Росія має достатньо засобів противаги. Все, що говориться з тієї сторони воно в різному контексті, в різних місцях по-різному висвітлюється," — зазначив Мусієнко.

Він переконаний, що саме ситуація на фронті переконує в тому, що РФ хочу воювати далі.

"Ситуація на фронті демонструє, що вони готові воювати і хочуть воювати далі. Не видно жодних тенденцій до того, щоб вони готові були до якихось справді спроможних мирних переговорів, виконуючи умови України щодо введення військ, припинення обстрілів тощо", — сказав експерт.

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Крім того, 19 жовтня Братчук прокоментував заяви Путіна про "Кинджали" над Чорним морем. За словами представника Одеської ОВА, українській стороні вже доводилося стикатися з цим видом російських ракет, тому залякування не спрацюють. Водночас усі чудово розуміють загрозу і готові справлятися з нею.