"Хотят воевать дальше": Путин не намерен останавливать войну против Украины, — эксперт (видео)

Глава Кремля в Пекине заявил, что китайский план так называемого мирного урегулирования может быть взят за основу.

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Российская Федерация не намерена останавливать войну против Украины, несмотря на якобы миролюбивую риторику ее президента Владимира Путина в Пекине. Такое мнение высказал 19 октября руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что президент РФ в Китае на саммите "Один пояс — один путь" заявил, что китайский план так называемого мирного урегулирования может быть взят за основу.

"Естественно, он взял такую якобы мирную риторику. Это присуще и официальному Пекину, все время говорить о мире, все время говорить об уважении к уставу ООН и так далее. Он, скажем так, подхватил эту тенденцию и говорил то, что, в принципе, скажем так, входило в контекст риторики официального Китая", — отметил эксперт.

По мнению Мусиенко, Владимир Путин говорил то, что было выгодно именно в тот момент. Но после возвращения в Россию его риторика будет меняться.

"То есть он будет говорить о том, что мы их будем уничтожать, ракеты собьем и так далее. Но все это не имеет никакого значения, потому что многое было уже сказано и будет сказано о том, что западное оружие несостоятельно, нет преимущества над российским оружием, Россия имеет достаточно средств противовеса. Все, что говорится с той стороны оно в разном контексте, в разных местах по-разному освещается," — отметил Мусиенко.

Он убежден, что именно ситуация на фронте убеждает в том, что РФ хочу воевать дальше.

"Ситуация на фронте демонстрирует, что они готовы воевать и хотят воевать дальше. Не видно никаких тенденций к тому, чтобы они готовы были к каким-то действительно способным мирным переговорам, выполняя условия Украины по вводу войск, прекращению обстрелов и т.д.", — сказал эксперт.

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Кроме того, 19 октября Братчук прокомментировал заявления Путина о "Кинжалах" над Черным морем. По словам представителя Одесской ОГА, украинской стороне уже приходилось сталкиваться с этим видом российских ракет, поэтому запугивания не сработают. В то же время все прекрасно понимают угрозу и готовы справляться с ней.