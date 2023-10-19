Очередная "страшилка": Братчук прокомментировал заявления Путина о "Кинжалах" над Черным морем

По словам представителя Одесской ОВА, украинской стороне уже приходилось сталкиваться с этим видом российских ракет, поэтому запугивания не сработают. В то же время, все прекрасно понимают угрозу и готовы справляться с ней.

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Заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что над Черным морем будут летать самолеты с ракетами Х-47 "Кинжал", являются очередным запугиванием. Такое мнение озвучил глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона 19 октября.

По его словам, новые заявления главы Кремля больше направлены не на западных партнеров и союзников, а на народ Украины. Это тактика своеобразного запугивания, чтобы вынудить украинцев пойти на условия России.

"Не хотелось бы, чтобы наши спикеры и информагентства разносили эту очередную "страшилку". Мы прекрасно понимаем, что враг эти "Кинжалы" уже использовал, мы знаем как они бьют, поэтому очередной раз себя пугать не стоит", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно было отмечено, что риски конечно же есть и украинская сторона это осознает. Также всем известно, что противник регулярно патрулирует Черное море, тем самым показывая свое присутствие.

Кроме того, Владимир Путин своим заявлением хотел придать мотивации и успокоения народу России, в очередной раз поддерживая нарратив о том, что "все идет по плану".

Напомним, 18 октября российский президент заявил, что РФ будет патрулировать небо над Черным морем самолетами с "Кинжалами". По поручению Владимира Путина страна собирается на постоянной основе патрулировать воздушное пространство над Черным морем, чтобы запугать украинцев.