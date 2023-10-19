Чергова "страшилка": Братчук прокоментував заяви Путіна про "Кинджали" над Чорним морем

За словами представника Одеської ОВА, українській стороні вже доводилося стикатися з цим видом російських ракет, тому залякування не спрацюють. Водночас усі чудово розуміють загрозу і готові справлятися з нею.

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Заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що над Чорним морем літатимуть літаки з ракетами Х-47 "Кинджал", є черговим залякуванням. Таку думку озвучив голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону 19 жовтня.

За його словами, нові заяви глави Кремля більше спрямовані не на західних партнерів і союзників, а на народ України. Це тактика своєрідного залякування, щоб змусити українців піти на умови Росії.

"Не хотілося б, щоб наші спікери та інформагентства розносили цю чергову "страшилку". Ми прекрасно розуміємо, що ворог ці "Кинджали" вже використовував, ми знаємо як вони б'ють, тому черговий раз себе лякати не варто", — заявив Сергій Братчук.

Окремо було зазначено, що ризики, звісно ж, є й українська сторона це усвідомлює. Також усім відомо, що противник регулярно патрулює Чорне море, тим самим показуючи свою присутність.

Крім того, Володимир Путін своєю заявою хотів надати мотивації та заспокоєння народу Росії, вкотре підтримуючи наратив про те, що "все йде за планом".

Нагадаємо, 18 жовтня російський президент заявив, що РФ патрулюватиме небо над Чорним морем літаками з "Кинджалами". За дорученням Володимира Путіна країна збирається на постійній основі патрулювати повітряний простір над Чорним морем, щоб залякати українців.