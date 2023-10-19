США предоставили Украине ATACMS, чтобы не дать России время на передышку, — эксперт (видео)

По словам Александра Мусиенко, после встречи Владимира Путина с Ким Чен Ыном стало очевидно, что Пхеньян готов помогать Москве оружием. Вашингтон мог отреагировать на это новой партией военной помощи для ВСУ.

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Соединенные Штаты Америки приняли решение о поставках ракет ATACMS Украине для того, чтобы у Российской Федерации не появилось дополнительное время на подготовку резервов. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала Freedom 19 октября.

По его словам, в Вашингтоне четко дали понять, что собираются поддерживать Украины и Израиль столько, сколько потребуется. Военная помощь Киеву в виде ATACMS является пониманием со стороны США, что ВСУ нужна огневая мощь, чтобы наносить удары по тылам противника. В особенности, если речь идет про зимний период.

Геополитические события также сыграли не последнюю роль.

"После того, как Путин встречался с Ким Чен Ыном во Владивостоке, очевидно стало, что Северная Корея присоединяется к поставкам вооружений в Россию и, возможно, где-то там за кулисами будет и Китай, который в будущем тоже сможет что-то поставлять через КНДР. Пока неясно, Но риски такие сохраняются. Поэтому ввиду всех этих обстоятельств и было принято решение о том, что Украине необходимо предоставлять ATACMS", — заявил Александр Мусиенко.

До этого, последние полгода Силы обороны испытывали ракеты Storm Shadow и SCALP-EG, которые были переданы европейскими союзниками. Они показывали эффективный результат и наносили урон противнику.

"И, конечно, для того, чтобы не дать России ту возможную передышку, скажем так, для переформатирования, для пополнения своих сил и резервов, для поиска каких-то внешних игроков, которые могут помочь, в США приняли именно такое решение", — подытожил Александр Мусиенко.

Напомним, 19 октября сообщалось, что ракеты ATACMS наводят настоящий ужас на Россию и это можно считать своеобразным переломным моментом. Из-за ударов ВСУ ракетами ATACMS эффективность авиации РФ сильно снизится, ухудшится логистика врага на оккупированных территориях, пишут журналисты.