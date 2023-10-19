"Это переломный момент": ракеты ATACMS наводят настоящий ужас на Россию, — Newsweek

Сообщается, что из-за ударов ВСУ ракетами ATACMS эффективность авиации РФ сильно снизится, ухудшится логистика врага на оккупированных территориях.

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Полученные ВСУ от США ракеты ATACMS наводят на Россию настоящий ужас. Использование этого оружия Украиной очень негативно скажется на эффективности авиации ВС РФ. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам офицера ВСУ Владимира Омеляна поставки ATACMS – это переломный момент в войне, который может спасти множество жизней украинских граждан. Он отметил, что Украина не имеет превосходства в воздухе, а потому способность наносить удары по российским авиабазам – особенно полезна.

"Было здорово, что это стало большим сюрпризом для россиян", — сказал Омелян об ударах по аэродромам оккупированного Бердянска и Луганска.

Как рассказал журналистам бывший советник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс, ATACMS может "кардинально изменить всю стратегию и тактику войны"

Научный сотрудник Университета Осло Фабиан Хоффман считает, что теперь России придется рассредоточить свои системы вооружения, чтобы избежать ударов ATACMS. Противовоздушная оборона ВС РФ будет подорвана, упадет эффективность вражеской авиации.

Напомним, что17 октября около шести утра Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударе по авиабазам ВС РФ в 100 км от линии фронта. К концу дня стало известно, что удар, в результате которого уничтожено девять российских вертолетов, могли нанести дальнобойными ракетами ATACMS.

Отметим, что военные назвали изданию Фокус главные цели для ракет ATACMS. Так, Вашингтон мог отправить Киеву до 20 ракет ATACMS с кассетной частью. Несмотря на ограниченное количество снарядов, круг вражеских целей тут же расширился. Территория Крыма, авиабазы в Курской и Белгородской областях оказались в зоне поражения. Фокус выяснил, как ВСУ будут использовать новые ракеты.