"Це переломний момент": ракети ATACMS наводять справжній жах на Росію, — Newsweek

Повідомляється, що через удари ЗСУ ракетами ATACMS ефективність авіації РФ сильно знизиться, погіршиться логістика ворога на окупованих територіях.

Related video

Отримані ЗСУ від США ракети ATACMS наводять на Росію справжній жах. Використання цієї зброї Україною дуже негативно позначиться на ефективності авіації ЗС РФ. Про це пише видання Newsweek.

За словами офіцера ЗСУ Володимира Омеляна постачання ATACMS — це переломний момент у війні, який може врятувати безліч життів українських громадян. Він зазначив, що Україна не має переваги в повітрі, а тому здатність завдавати ударів по російських авіабазах — особливо корисна.

"Було здорово, що це стало великим сюрпризом для росіян", — сказав Омелян про удари по аеродромах окупованого Бердянська і Луганська.

Як розповів журналістам колишній радник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Ден Райс, ATACMS може "кардинально змінити всю стратегію і тактику війни"

Науковий співробітник Університету Осло Фабіан Хоффман вважає, що тепер Росії доведеться розосередити свої системи озброєння, щоб уникнути ударів ATACMS. Протиповітряна оборона ЗС РФ буде підірвана, впаде ефективність ворожої авіації.

Нагадаємо, що 17 жовтня близько шостої ранку Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удар по авіабазах ЗС РФ за 100 км від лінії фронту. До кінця дня стало відомо, що удар, унаслідок якого знищено дев'ять російських вертольотів, могли завдати далекобійними ракетами ATACMS.

Зазначимо, що військові назвали виданню Фокус головні цілі для ракет ATACMS. Так, Вашингтон міг відправити Києву до 20 ракет ATACMS з касетною частиною. Попри обмежену кількість снарядів, коло ворожих цілей тут же розширилося. Територія Криму, авіабази в Курській і Бєлгородській областях опинилися в зоні ураження. Фокус з'ясував, як ЗСУ використовуватимуть нові ракети.