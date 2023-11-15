"Підфортило": у РФ під час застілля в ресторані "мобілізували" 50 азербайджанців, — росЗМІ (відео)

Силовики нагрянули до закладу, де велика компанія святкувала день народження і більшості відпочиваючих вручили повістки для проходження служби в армії Росії.

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У Воронежі в ресторані "Форт" під час масштабної гулянки представників азербайджанської діаспори з нагоди дня народження сталася непередбачувана ситуація. В заклад пробралися представники військкомату і заходилися вручати повістки присутнім чоловікам. Про це пише місцеве видання "Вести Воронеж".

"У ресторані "Форт" приблизно 50 азербайджанцям вручили повістки до військкомату. Силовики нагрянули до закладу, де велика компанія святкувала день народження увечері 14 листопада. Застілля зірвалося, бо у гостей терміново почали перевіряти документи. У результаті більшості відпочивальників вручили повістки нібито для служби в армії Росії", — йдеться в повідомленні.

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Також з'явилося відео з місця події, де чоловіки у формі "СОБРу" зі зброєю перервали відпочинок азербайджанців, а натовп присутніх в ресторані чоловіків щось їм обурено пояснює.

Повідомляється, що редакція видання "Вести Воронеж" запросила офіційну інформацію про вручення повісток в ресторані "Форт".

Нагадаємо, що у Львові військкоми насильно "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця. У військкоматі кажуть, що представники ТЦК мають право приходити на місце роботи до працівників.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області чоловік намагався втекти від військкомів вплав. Чоловіка виловлювали з річки.