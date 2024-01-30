"Люди в окнах просят о помощи": в Москве загорелось здание комитета КПРФ, – росСМИ (видео)

По данным МЧС, в центре столицы РФ вспыхнул второй этаж административного здания по улице Гиляровского. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

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Во вторник, 30 января, в центре Москвы вспыхнул пожар в здании, где расположены столичный комитет Коммунистической партии Российской Федерации и пожарно-спасательная часть. Об этом пишет российское агентство ТАСС.

"На улице Гиляровского, 29, происходит пожар на втором этаже. Люди в окнах просят о помощи", — сообщили журналистам в оперативных службах.

По данным "Осторожно, Москва", возгорание произошло в Мещанском районе российской столицы – загорелся второй этаж в здании на улице Гиляровского. Медиа также опубликовали видео с места происшествия, на которых виден столб черного дыма.

Пожар в Москве

В МЧС РФ подтвердили, что в Москве вспыхнул второй этаж административного здания по улице Гиляровского. Сообщается, что пожарные сняли с крыши троих человек.

В спасательной службе отметили, что дом сейчас находится на реконструкции. По данным ведомства, в здании загорелись строительные материалы. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Напомним, 28 января в центре Москвы вспыхнул сильный пожар – загорелся Театр сатиры. По данным росСМИ, загорелись деревянные конструкции купола кровли, эвакуированы 50 человек, а спектакль, запланированный на этот день, отменен.

Ранее, 25 января российские медиа сообщили, что нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе атаковали три украинских беспилотника "Бобер". Журналисты утверждают, что обломки двух дронов упали в море, а обломки третьего БПЛА ударили по вакуумной колонной установке.