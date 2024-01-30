"Короткое замыкание": в РФ заявили о взрыве и пожаре на московской ТЭЦ-23 (видео)

По данным журналистов, на ТЭЦ-23 взорвался трансформатор, однако в Мосэнерго утверждают, что электростанция работает в обычном режиме.

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Во вторник, 30 января, в Москве произошел взрыв в районе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом пишет российское медиа Mash.

По словам журналистов, местные жители видели яркую вспышку, за которой последовало возгорание. В сети также появилось видео, на котором видны машины пожарных, скорой помощи и полиции, окружившие ТЭЦ.

В РФ заявили о взрыве в районе ТЭЦ

"Предварительно — взорвался трансформатор из-за короткого замыкания", — говорится в публикации.

По информации SHOT, инцидент произошел в московском районе Гольяново.

"Очевидцы сообщили о появившемся столбе густого черного дыма. Сейчас внешних признаков пожара уже нет, на месте уже несколько пожарных расчетов, но на территорию объекта их пока не пускают", — сообщили журналисты.

При этом в Мосэнерго отрицают пожар на ТЭЦ в Гольяново. В пресс-службе ведомства утверждают, что электростанция работает в обычном режиме.

"На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками", — сообщает Мосэнерго.

Тем временем в пресс-службе компании "Россети Московский регион" сообщили, что рядом с ТЭЦ была повреждена кабельная линия. Сообщается, что "короткое замыкание спровоцировало взрыв", однако электроснабжение не было нарушено.

Напомним, 30 января в центре Москвы вспыхнул пожар в здании, где расположены столичный комитет Коммунистической партии России и пожарно-спасательная часть. По данным МЧС РФ, в здании загорелись строительные материалы.

Раннее, 25 января росСМИ сообщили об атаке украинских беспилотников "Бобер" на нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе. Журналисты утверждают, что обломки двух дронов упали в море, а обломки третьего БПЛА ударили по вакуумной колонной установке.