В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за конфликта с поляками, – правозащитник (фото)

По данным юриста Виталия Махинько, после освобождения украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили все необходимые документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими.

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В Варшаве произошел инцидент, в результате которого двое украинцев были подвергнуты физической агрессии со стороны полиции из-за словесного конфликта с местными жителями. Следом за этим они были задержаны, лишены доступа к юридической поддержке и не получили уведомления относительно своего права на консульскую защиту. Об этом сообщает правозащитник Виталий Махинько.

Он отметил, что к нему обратились за помощью двое украинцев, которых в Польше избила полиция.

Мужчины, прибывшие из Брюсселя в Варшаву для открытия фирмы на несколько дней, столкнулись с словесным конфликтом в отеле с представителями Польши.

Вскоре в номер, где проживали украинцы, ворвалась полиция, которая применила физическую силу, избив и задержав мужчин.

Один из украинцев, инвалид второй группы, был освобожден утром, а второго отпустили через несколько дней. Ему было предъявлено обвинение в том, что он укусил полицейского за ногу.

По словам юриста, в местном отделении полиции ему было отказано в доступе к юридической помощи, и не было предоставлено уведомление консульству

Он добавил, что после освобождения украинцы прошли медицинское обследование и получили все необходимые документы, подтверждающие факт причинения телесных повреждений со стороны полицейских. В настоящее время заявления о совершенных польскими полицейскими преступлениях были поданы в прокуратуру города Варшавы и в управление полиции.

"В последнее время я все больше фиксирую нарушение польской полицией прав украинцев. Большое количество пострадавших украинские женщины. К сожалению, почти никто из потерпевших не готов об этом публично заявлять и бороться за свои права", – добавил правозащитник.

В Варшаве полиция избила двух украинцев из-за конфликта с поляками

В настоящее время посольство Польши не отреагировало на инцидент.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Польше взрослые серьезно избили двух подростков из Украины. Инцидент произошел в Гданьске. Подростки пели и веселились на берегу местного водоема, некоторым взрослым это не понравилось и они с кулаками набросились на украинцев.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина набросился на женщину с детьми из Украины. Мужчина использовал нецензурную лексику, называл украинку и ее детей "мусором" и говорил, чтобы убирались из Польши.