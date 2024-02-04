Некоторые действующие и бывшие члены совета директоров Tesla якобы посещали вечеринки вместе с миллиардером, чтобы не потерять социальный капитал.

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Топ-менеджеры Tesla и Space X употребляли наркотики вместе с Илоном Маском, опасаясь его "огорчить". Об это сообщают в издании Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, Маск якобы принимал наркотики вместе с членом совета директоров Tesla и соучредителем Airbnb Джо Геббией, с бывшими членами совета директоров Tesla Стивом Джарветсоном и Антонио Грасиасом и со своим братом Кимбалом.

О том, что глава компаний Tesla и SpaceX якобы употреблял ЛСД, кокаин и другие наркотики на частных вечеринках, в издании писали в начале года. После скандальной публикации адвокат Маска Алекс Спиро отметил, что тот регулярно и успешно проходил тесты и всегда был чист. Сам миллиардер отреагировал на публикацию у себя в X (Twitter). Он написал, что обязательно принимал бы наркотики, если бы они могли повысить его производительность.

На этот раз в WSJ утверждают, что некоторые из членов совета директоров посещали вечеринки вместе с Маском и тоже якобы употребляли запрещенные вещества, чтобы не потерять социальный капитал.

"В культуре, которую Маск создал вокруг себя, некоторые из друзей, в том числе члены совета директоров, считают себя обязанными употреблять наркотики с ним, потому что иначе могут огорчить миллиардера, заработавшего для них много денег, говорят некоторые. Кроме того, они не хотят рисковать потерей социального капитала, полученного от близости к Маску, что для некоторых из них сродни близости к королю", — говорится в статье.

Маск и его адвокат не стали комментировать эту информацию.

Фокус ранее писал, что Илон Маск вместе с Дональдом Трампом и Сэмом Альтманом возглавили список самых опасных людей групп и организаций в интернете по версии американского журнала Wired.

Также Фокус отмечал, что проект Маска Starlink столкнулся с серьезной конкуренцией от компании HughesNet.