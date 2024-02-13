Работникам крупнейшего танкового завода РФ задержали зарплату из-за Путина, — СМИ (фото)

Перед приездом президента РФ Владимира Путин сотрудников "Уралвагонзавода" заставили сдать ПЦР-тесты. Также работников попросили не покидать свои рабочие места в связи с требованиями по безопасности, рассказали журналисты.

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На крупнейшем танковом заводе Российской Федерации "Уралвагонзаводе" перенесли выдачу заработной платы из-за приезда российского президента Владимира Путина 15 февраля. Об этом сообщили в Telegram-канале "Наш Нижний Тагил" со ссылкой на соцсети сотрудников.

"15 февраля на Уралвагонзаводе вход будет через центральную проходную, с собой нельзя будет пронести большие сумки. А также не будет работать парковка и касса для выдачи зарплаты", — говорится в сообщении.

Зато сотрудники завода смогут получить зарплату 14 и 16 февраля.

Издание URA.RU сообщило, что сотрудников завода заставили сдать ПЦР-тесты перед приездом Владимира Путина. В частности, это касается тех, кто будет на сменах в день приезда президента. Также всех работников попросили не покидать свои рабочие места в связи с требованиями по безопасности.

Зато журналисты ЕАН со ссылкой на источник на предприятии отметили, что президент РФ также может посетить завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области, где на самоизоляцию отправили 15-20 сотрудников. Речь идет о представителях топ-менеджмента и работников цехов.

Однако официально завод не подтверждает информацию о самоизоляции. По словам представителя предприятия, "завод работает штатно, все сотрудники на своих рабочих местах".

Напомним, 9 февраля в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин заявил, что Адольфа Гитлера заставили напасть на Польшу. Он считает, что Варшава действовала слишком настойчиво и непримиримо.

13 февраля американский миллиардер Илон Маск заявил, что затягивание войны Украине не на пользу. По его словам, президент РФ Путин якобы вынужден идти до конца.