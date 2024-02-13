"Игра с огнем": угрозы Трампа в отношении НАТО и РФ разделили Республиканскую партию, – The Hill

По данным американских политиков, в заявлении Дональда Трампа заложена не только поддержка Владимира Путина, но и опасность возможной эскалации конфликта с РФ.

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Высказывания бывшего президента США Дональда Трампа о поддержке агрессивных действий России против стран-членов НАТО, которые не выделяют достаточно средств на оборону, вызвали разногласия внутри Республиканской партии. Одни члены партии нацелены на защиту мировой роли и обязательств Соединенных Штатов, тогда как другие склоняются к поддержке возможного кандидата от Республиканской партии на пост президента. Об этом пишет издание The Hill.

Сенатор Томми Тубервилл выступил в защиту Трампа

В источнике отмечают, что определенные члены Республиканской партии пытались уменьшить значение высказываний Трампа, указывая на их недостаточную серьезность.

"Это все сарказм", – сказал сенатор Томми Тубервилл о заявлении Трампа.

Члены Республиканской партии осудили Трампа

"Я ни в коем случае не согласен с тем, что мы должны отвлечься от наших союзников. Это, во-первых, никогда не делалось раньше, и не должно делаться. Очевидно, что каждый должен выполнять свои обязательства, но говорить, что мы позволим вас убить, если вы этого не сделаете, – это неправильный путь", – сказал недавно сенатор Джеймс Ленкфорд, разошедшийся во взглядах с бывшим президентом США по вопросу двустороннего соглашения по безопасности границ.

Также эту идею поддержал и сенатор Джонни Эрнст.

"Мы не должны поощрять ничего подобного. Очевидно, что европейцы являются нашими партнерами. Мы будем продолжать побуждать их вносить вклад в НАТО и работать лучше", – сказал он.

Несмотря на принятие закона в декабре прошлого года, который запрещает президенту США выходить из НАТО без согласия Конгресса, в тексте не упоминается о других возможных шагах, которые могут ослабить Альянс.

"То, что мы предотвратили с помощью формулировки, которую я считаю важной, – это формальный выход из НАТО. Но у президента будет так много различных рычагов, что наше участие может значительно уменьшиться. Существует так много факторов, влияющих на нашу роль в НАТО, и они, как правило, проходят через Министерство обороны и президента Соединенных Штатов, что просто закрытие или неукомплектованность складов боеприпасов, вывод войск из Европы – все это возможно", – сказал глава комитета Сената по вооруженным силам Джек Рид.

Сенатор Марко Рубио, автор законопроекта о запрете выхода из НАТО по решению президента без согласия Конгресса, утверждает, что законодателям не следует устанавливать ограничения по обязательствам США.

"Он рассказал историю, аналогию, называйте это как угодно, о том, как он подходил к этому в прошлом. Ни разу он не сказал "я не буду защищать страны в будущем", ничего подобного", – отметил Рубио.

Трамп провоцирует эскалацию конфликта НАТО и России

Майкл О'Хенлон, директор по внешней политике Института Брукингса, утверждает, что ответ президента России Владимира Путина на заявление Трампа играет важную роль. По его мнению, в заявлении Трампа заложена не только поддержка и надежда Путину в отношении Украины и Европы в целом, но и опасность провала стратегии сдерживания и возможного эскалации конфликта, если Путин решит проверить свои силы, учитывая благосклонность Трампа.

"Другими словами, не имеет значения, что думают другие республиканцы. Важно, что думает Путин и как он решит действовать. Поэтому комментарии Трампа – это игра с огнем, независимо от того, считает так Республиканская партия, или нет", – сказал О' Хэнлон.

Что сказал Трамп про нападение РФ на НАТО

Дональд Трамп заявил, что США не будут защищать страны НАТО в случае нападения России. Он объяснил это недостаточным финансированием оборонной сферы.

Президент США Джо Байден сказал, что заявления Дональда Трампа об угрозах "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО являются "ужасными и опасными".

Кроме того, текущий лидер США Джо Байден назвал кандидата в президенты Дональда Трампа "лакеем" российского лидера Владимира Путина.