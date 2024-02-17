Вышли с плакатами "убийца": в РФ жестко задерживают участников акций памяти Навального (фото)

Люди пришли с плакатами "убийца", а также скандировали "позор", когда начались задержания. Среди задержанных — священник, который должен был провести панихиду. Его забрали прямо у выхода из его подъезда.

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Во многих городах России прошли акции памяти российского оппозиционера Алексея Навального. На данный момент известно о задержании более 200 участников акции. Об этом пишет "Медуза".

По состоянию на 18 часов 17 февраля стало известно, что в 30 городах России состоялись акции и в настоящее время известно о 230 задержанных россиян.

В Москве задержали около 50 человек. Полиция Москвы проводит задержания людей, которые пришли возложить цветы к памятнику "Стена скорби" в память об Алексее Навальном, который, по данным ФСИН, умер в колонии.

Люди пришли с плакатами "Убийца", а также скандировали "Позор!", когда начались задержания.

Также правоохранители задержали нескольких человек на акции в Петербурге после панихиды по Навальному, прошедшей у Соловецкого камня. Полиция вытеснила участников акции с площади, по меньшей мере семь человек задержали.

В Петербурге полицейские задержали священника Апостольской православной церкви Григория Михнова-Вайтенко. Он должен был проводить панихиду по Навальному, но его забрали прото на выходе из дома. Вместо этого панихиду провел другой священник Апостольской православной церкви.

Также задержания прошли на акциях памяти Навального в Новосибирске, Самаре, Томске, Екатеринбурге, Челябинске и Улан-Удэ.

Акция памяти Алексея Навального также прошли в Стамбуле, Амстердаме, Бремене, Валенсии, Сараево, Вене, Сантьяго, Белграде, Алматах, Вильнюсе и других городах.

Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет.