Пицца или крупа: во Флориде кулинарный спор в семье закончился дракой

Матерь с дочерью долго выясняли, чем кормить детей на завтрак. Точек соприкосновения не нашли: горсть крупы полетела в лицо матери, ссора дошла до вызова полиции.

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В американском штате Флорида семейный спор о том, стоит ли есть пиццу на завтрак, перерос в драку. О курьезном случае сообщила газета Miami Herald.

Дочь запустила матери в голову жменю теплой крупы. В офисе шерифа округа Мэрион сказали, что "доказательства нападения были на лице у жертвы", когда полицейские прибыли в дом.

Подозреваемой в нападении 28 лет, девушка позвонила полицейским и рассказала, что ее мать ударила себя по лицу сама, инсценировав нападение. Но факты свидетельствуют об обратном, заметил один из прибывших в дом сотрудников полиции.

"Я вступил в контакт с жертвой, у которой на лице была засохшая крупа. Ее глаза были очень красными и слезились. Я заметил что-то вроде следа, оставленного рукой на полу", — говорится в письменных показаниях.

Пострадавшая утверждает, что ссора началась, когда ее приехавшая в гости дочь настояла на том, чтобы приготовить пиццу в духовке, в то время как дома готовилась крупа для детей.

Когда мама посоветовала дочери съесть крупу на завтрак, подозреваемая схватила горсть крупы и запустила ее в лицо. Жертва нападения не обращалась в правоохранительные органы, потому что не хотела ареста обвиняемой.

Следователи отметили, что подозреваемая недавно стала бездомной и временно проживала в доме матери.

Фокус ранее приводил "черный список рецептов пиццы", в который попали блюда с вяленой треской и круто сваренными яйцами, с индейкой и медом, кебабом и бананами. Кулинарной критике подверглась и популярная гавайская пицца с ананасами.

Напомним, мексиканский курьер попался не еде пиццы клиентов и стал звездой TikTok. Ролик с его участием набрал более 6 миллионов просмотров.