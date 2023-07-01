Стал звездою в сети: курьер ест пиццу клиентов и пытается это скрыть (видео)

Сьюзи Хименес сняла на видео как доставщик еды "проголодался" и решил перекусить за счет клиента. Ролик стал вирусным и быстро набрал более 6 миллионов просмотров.

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Сьюзи Хименес показала видео в TikTok, на котором запечатлен мексиканский курьер, решивший откусить кусок пиццы своего клиента прямо на открытой улице. Мужчина на скутере держит на коленях раскрытую коробку с заказанной едой, а затем пытается скрыть пропажу, поправляя содержимое, чтобы не было заметно. Об этом пишет Daily Mail.

Курьер, удерживая кусок пиццы в одной руке, мастерски использует маленький нож, чтобы отрезать несколько дополнительных кусочков и съесть их. После этого он осторожно перемещает оставшиеся ломтики, чтобы скрыть свое маленькое "преступление" и придать пицце целостный вид.

Затем он закрывает коробку и надежно заклеивает ее липкой лентой. После этого курьер садится на скутер и продолжает свой путь.

В комментариях под видео некоторые люди пошутили, другие выразили сочувствие курьеру, а некоторые проявили недовольство из-за произошедшего.

"Хотя я не одобряю такое поведение, я поражен его техникой. Мне кажется, что этот человек, возможно, потерял свою работу или находится в сложной ситуации", — написал один из пользователей TikTok.

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