Став зіркою в мережі: кур'єр їсть піцу клієнтів і намагається це приховати (відео)

Сюзі Хіменес зняла на відео як постачальник їжі "зголоднів" і вирішив перекусити за рахунок клієнта. Ролик став вірусним і швидко набрав понад 6 мільйонів переглядів.

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Сюзі Хіменес показала відео в TikTok, на якому зображений мексиканський кур'єр, який вирішив відкусити шматок піци свого клієнта просто на відкритій вулиці. Чоловік на скутері тримає на колінах розкриту коробку із замовленою їжею, а потім намагається приховати пропажу, поправляючи вміст, щоб не було помітно. Про це пише Daily Mail.

Кур'єр, утримуючи шматок піци в одній руці, майстерно використовує маленький ніж, щоб відрізати кілька додаткових шматочків і з'їсти їх. Після цього він обережно переміщує скибочки, що залишилися, щоб приховати свій маленький "злочин" і надати піці цілісного вигляду.

Потім він закриває коробку і надійно заклеює її липкою стрічкою. Після цього кур'єр сідає на скутер і продовжує свій шлях.

У коментарях під відео деякі люди пожартували, інші висловили співчуття кур'єру, а дехто виявив невдоволення через те, що сталося.

"Хоча я не схвалюю таку поведінку, я вражений його технікою. Мені здається, що ця людина, можливо, втратила свою роботу або перебуває у складній ситуації", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус писав, що в Китаї люди "їдять" річкове каміння зі спеціями. Ця незвичайна страва називається суодіу і була придумана сотні років тому човнярами, щоб обдурити шлунок. Передбачається, що люди повинні обсмоктувати каміння, а потім випльовувати його.

Також повідомлялося, що шеф-кухар з Нігерії провела біля плити чотири доби і встановила новий світовий рекорд. Хільда приготувала понад 100 каструль їжі, кожна з яких була розрахована на 30-35 осіб. Загалом меню складалося з 35 страв.