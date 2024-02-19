На заводе в Саратовской области РФ прогремел взрыв: несколько работников в реанимации

По данным медиа, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Местные власти отрицают факт взрыва, заявив о несчастном случае.

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В городе Балаково в Саратовской области РФ днем 19 февраля прогремел взрыв. Об этом в 14:27 сообщили в телеграм-канале с местными новостями.

"На одном из балаковских предприятий несколько минут назад прогремел взрыв", — отметили авторы контента.

Отмечалось, что взорвался газ и без пострадавших не обошлось.

Взрыв в Балаково: количество и состояние пострадавших

В "Балакаво Онлайн" передали, что главный врач городской больницы Надежда Крючкова сообщила о трех пострадавших в результате взрыва. Они были госпитализированы.

"Всем троим проводится противошоковая терапия", — заявила Крючкова.

Она отметила, что в течение суток пострадавших транспортируют авиацией в областной центр комбустиологии. На место инцидента выезжали три бригады "скорой". У госпитализированных термические ожоги.

Взрыв в Балаково: в чем причина

В медиа Baza проинформировали, что, по предварительной информации, взрыв произошел из-за курения в неположенном месте. Сообщается, что кто-то курил рядом с взрывоопасными баллонами.

Также в медиа отметили, что по их данным все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Фото металлургического завода в Балаково Фото: Baza

Пресс-служба завода заявила, что причину взрыва установят специалисты.

"Во время проведения работ по пробному пуску оборудования участка воздухораспределительной станции после завершения монтажа при подаче кислорода в трубопровод произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу", — объяснили на предприятии.

По данным пресс-службы, пострадали трое работников завода. Они получили ожоги различной степени тяжести.

Взрыв в Балаково: что говорят власти

Местные власти подтвердили несчастный случай на предприятии в Балаково, в результате которого пострадали работники. В то же время информацию о взрыве опровергли.

"По предварительным данным, во время проведения производственных работ трое мужчин получили термические ожоги тела", — говорится в публикации.

Губернатор Роман Бусаргин поручил взять помощь пострадавшим "под особый контроль".

Напомним, также днем 19 февраля прогремел взрыв в Нижнем Новгороде. Местные камеры видеонаблюдения зафиксировали свист.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что Россия перебросила в Белгородскую область полк своей гвардии. Вражеских бойцов вооружили танками, бронемашинами и артиллерией.