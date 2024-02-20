Дело Журавля: в Чечне могут посадить уроженца Украины, которого избил сын Кадырова

Никиту Журавля обвиняют в оскорблении чувств верующих и в хулиганстве по мотивам религиозной ненависти. По версии следствия, парень якобы "за вознаграждение от украинских спецслужб" сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде.

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В России к трем годам и шести месяцам колонии могут приговорить Никиту Журавля, которого обвиняют в сожжении Корана. Об этом пишет издание российское издание Meduza.

Сначала российское государственное агентство ТАСС сообщило, что прокуроры просили для обвиняемого 6 лет и 11 месяцев заключения, но впоследствии отредактировали информацию.

Суд по делу Журавля проходит в Грозном. По версии следствия, Журавель по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего якобы передал видеозапись в СБУ.

Что известно о деле Никиты Журавля

Никиту Журавля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Сообщалось, что ему 19 лет. Парень родился в Севастополе, учился в Волгоградском социально-педагогическом университете.

В середине августа 2023 года арестованный сообщил, что в СИЗО его избил Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова. Последний впоследствии опубликовал видео избиения Журавля и сказал, что гордится поступком Адама.

Кадыров-младший после этого получил несколько орденов, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики.

В полиции Грозного сообщили, что после проведенной проверки по факту избиения решили не возбуждать уголовное дело "в связи с отсутствием события преступления".

Центр защиты прав человека "Мемориал" признал политическим заключенным Никиту Журавля. Правозащитники сомневаются, что парень причастен к сожжению главной книги мусульман, а также назвали "вопиющими нарушениями" его перевод в Чечню.

Напомним, 8 февраля сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров получил награду за соревнования в Дубае, в которых не участвовал. В окружении главы Чечни оправдались, что Адам может участия и не принимал, а медаль заработал, потому что "активно поддерживал" участников.

22 января Рамзан Кадыров приезжал во временно оккупированный Мариуполь. Целью приезда, по информации советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, стали намерения "протянуть" на должность мэра Мариуполя своего несовершеннолетнего сына. Он надеялся, что в местной филармонии он подчеркнет необходимость назначения своего наследника главой городской администрации.