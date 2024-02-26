Иностранцы Россию любят, но Запад от нее отвернулся, — Лавров (видео)

По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, его поездка в Латинскую Америку подтвердила, что РФ хотят видеть "как можно чаще" на родных мероприятиях.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что его поездка в Латинскую Америку подтвердила любовь иностранцев к России, однако Запад от нее отвернулся. Об этом сообщает российское издание "Абзац".

Во время своего выступления в Московском госинституте международных отношений Лавров отметил якобы желание иностранцев приезжать на территорию РФ.

"Поездка в Латинскую Америку подтвердила, что Россию любят, Россию хотят видеть как можно чаще на самых разных мероприятиях. И к нам хотят приезжать с удовольствием на самые разные мероприятия, и по правительственной, и по неофициальной, в том числе, образовательной линии", — уверяет российский министр.

В то же время глава МИД страны-агрессора пожаловался, что Запад отвернулся от России.

"Но наша страна самой своей географией, самой своей историей, культурой, традицией, всегда открыта к честному сотрудничеству со всеми теми народами, которые находятся вокруг наших границ, но не только. С любой другой страной мира", — убежден Лавров.

Напомним, 16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что жестов "доброй воли" со стороны России в отношении Запада больше не будет.

Ранее американский журналист Такер Карлсон во время выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае сообщил, что президент России Владимир Путин выразил готовность принять значительные уступки по войне в Украине.