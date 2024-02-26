За словами російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, його поїздка до Латинської Америки підтвердила, що РФ хочуть бачити "якомога частіше" на рідних заходах.

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Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що його поїздка до Латинської Америки підтвердила любов іноземців до Росії, однак Захід від неї відвернувся. Про це повідомляє російське видання "Абзац".

Під час свого виступу у Московському держінституті міжнародних відносин Лавров наголосив на нібито бажанні іноземців приїздити на територію РФ.

"Поїздка до Латинської Америки підтвердила, що Росію люблять, Росію хочуть бачити якомога частіше на найрізноманітніших заходах. І до нас хочуть приїздити з задоволенням на найрізноманітніші заходи, і по урядовій, і по неофіційній, у тому числі, освітній лінії", — запевняє російський міністр.

Водночас очільник МЗС країни-агресора поскаржився, що Захід відвернувся від Росії.

"Але наша країна самою своєю географією, самою своєю історією, культурою, традицією, завжди відкрита до чесної співпраці з усіма тими народами, які знаходяться навколо наших кордонів, але не тільки. З будь-якою іншою країною світу", — переконаний Лавров.

Нагадаємо, 16 лютого міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що жестів "доброї волі" з боку Росії щодо Заходу більше не буде.

Раніше американський журналіст Такер Карлсон під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї повідомив, що президент Росії Володимир Путін висловив готовність прийняти значні поступки щодо війни в Україні.