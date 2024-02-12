Путін "готовий піти на серйозний компроміс щодо України", — Карлсон

За словами американського журналіста, президент РФ нібито готовий знаходити компроміс у питаннях міжнародної політики під час дипломатичних процесів.

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Президент Росії Володимир Путін висловив готовність прийняти значні поступки щодо війни в Україні. Про це повідомив американський журналіст Такер Карлсон під час виступу на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, передає російське видання ТАСС.

"Звичайно. Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, Сполучених Штатів у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І він серед них", — сказав він.

За словами американського журналіста, він провів неофіційну бесіду з російським лідером після інтерв'ю, проте деталі цієї бесіди не були розголошені.

Під час інтерв'ю з журналістом Такером Карлсоном, Президент Путін наголосив, що Росія завжди відкрита для діалогу щодо України, однак після переривання переговорів у Стамбулі в березні 2022 року не планує ініціювати наступний крок.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що не варто думати, що причиною продовження воєнних дій між Україною та Росією є виключно відсутність переговорів. На його думку, простого вирішення питання військових конфліктів між цими двома країнами не варто очікувати.

Нагадаємо, 14 грудня Джеймс Ставрідіс заявив, що найближче майбутнє України залежатиме від того, чи продовжать США і Європейський союз надавати військову допомогу Києву в достатніх кількостях.