"Дискусій вистачало": Шольц закликав не покладати надії на переговори між Україною та РФ

За словами німецького канцлера, якщо Україна припинить оборону, то перестане існувати.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що не варто думати, що причиною продовження воєнних дій між Україною та Росією є винятково відсутність переговорів. На його думку, простого розв'язання питання військових конфліктів між цими двома країнами не варто очікувати. Про це він повідомив на пресконференції.

Канцлер Німеччини наголосив, що немає підстав вважати, що причина військових дій між Україною і Росією винятково у відсутності дипломатичних перемовин між Москвою і Києвом.

"Безумовно, напередодні 24 лютого 2022 року дискусій вистачало, тільки в Мінському та Нормандському форматах відбулося понад 200 зустрічей. Результат ми всі знаємо: грубий і незаконний напад Росії на всю Україну", — сказав Шольц.

За словами канцлера, Україна виявляє найвище прагнення до миру. Однак, як підкреслює німецький політик, після двох років воєнних дій доводиться визнати, що простого рішення в цій ситуації не існує.

"У будь-якому разі Путін може покласти край цій війні в будь-який момент", — підкреслив Шольц.

Він підкреслив, що припинення оборони з боку України означало б припинення її існування.

"Тому нашим спільним сигналом Росії має бути: ми будемо підтримувати Україну, яка бореться за своє виживання і збереження суверенітету стільки, скільки необхідно", — заявив канцлер.

Глава німецького уряду наголосив на необхідності надіслати сигнал про впевнену підтримку з боку Європи на адресу України.

Нагадаємо, що в Бундестазі 17 листопада знову не підтримали постачання німецьких ракет Taurus для ЗСУ. Водночас більшість депутатів продовжують виступати за те, що Києву необхідно більше допомоги від Заходу, адже від цього залежатимуть успіхи на полі бою.

Видання Spiegel 20 грудня Німеччина розглядає можливість провести конфіскацію понад 700 млн євро російських активів. На думку слідчих, вилучення коштів можливе, оскільки платіжне доручення для банківського холдингу J.P. Morgan вважається спробою обійти санкції Євросоюзу.