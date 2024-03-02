"Смертоносная" ферма: в США боятся новой пандемии из-за 30 000 обезьян

Животных хотят продавать университетам и фармацевтическим компаниям для тестирования лекарств и исследовать влияния инфекционных заболеваний. Зоозащитники и активисты бьют тревогу: первые защищают приматов, а другие — свое здоровье.

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Жители небольшого города Бейнбридж (штат Джорджия) призвали местные власти отменить строительство обезьяньей фермы. На площади около 810 квадратных километров хотят поселить около 30 000 длиннохвостых макак, сообщает британский таблоид Daily Mirror.

Стоимость "смертоносной обезьяньей фермы" — 405 миллионов долларов, жители боятся, что проект спровоцирует новую глобальную пандемию.

В будущем животных хотят продавать университетам и фармацевтическим компаниям для тестирования лекарств перед испытаниями на людях. Кроме этого, на обезьянах будут исследовать влияния инфекционных заболеваний, в том числе головного мозга.

Обезьян обещают содержать в строгой безопасности, чтобы они не распространяли болезни. Их будут кормить свежими продуктами.

Эксперименты над приматами в США являются частью глобальной торговли животными

Компания Charles River Laboratories в 2023 году попала под следствие за приобретение диких обезьян контрабандой в Камбодже.

"Отходы и болезни загрязняют нашу природу, воду и почву. Наши фермеры потеряют все, а покупатели не купят продукты, которые выращены в нескольких милях от места разведения обезьян", — рассказала о рисках жительница Бейнбриджа Кристина Мартин, член инициативы "No Monkey Breeding Bainbridge".

Доктор Лизу Джонс-Энгель утверждает, что эксперименты над приматами в США являются частью глобальной торговли животными, находящимися под угрозой исчезновения.

"Эта индустрия жадна, невыразимо жестока, жестока и смертельна", — прокомментировала она.

Шансы отрасли разжечь следующую глобальную пандемию опаснее любой теоретической пользы.

"Инициатива строительства фермы для экспериментов над обезьянами вызывает тревогу. Это большой шаг назад и мы должны воспользоваться шансом, чтобы инвестировать эти ресурсы в альтернативы, не связанные с животными", — считает вице-президент по вопросам исследований из Общества защиты животных США Кэтлин Конли.

Недавно ученые выяснили причину потери хвостов у людей около 25 млн лет назад. Ген TBXT, отвечавший за длину хвоста, соединился с частью ДНК под названием AluY.

Фокус уже писал о чувстве юмора у орангутангов, шимпанзе, и горилл. Обезьяны активно участвуют в социальных играх, и могут показывать смех.