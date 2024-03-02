"Смертоносна" ферма: у США бояться нової пандемії через 30 000 мавп

Тварин хочуть продавати університетам і фармацевтичним компаніям для тестування ліків і досліджування впливу інфекційних захворювань. Зоозахисники та активісти негодують: перші захищають приматів, а інші — власне здоров'я.

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Жителі невеликого міста Бейнбридж (штат Джорджія) закликали місцеву владу скасувати будівництво мавпячої ферми. На площі близько 810 квадратних кілометрів хочуть поселити близько 30 000 довгохвостих макак, повідомляє британський таблоїд Daily Mirror.

Вартість "смертоносної мавпячої ферми" — 405 мільйонів доларів, жителі бояться, що проєкт спровокує нову глобальну пандемію.

У майбутньому тварин хочуть продавати університетам і фармацевтичним компаніям для тестування ліків перед випробуваннями на людях. Крім цього, на мавпах досліджуватимуть вплив інфекційних захворювань, зокрема головного мозку.

Мавп обіцяють утримувати в суворій безпеці, щоб вони не поширювали хвороби. Їх годуватимуть свіжими продуктами.

Експерименти над приматами у США є частиною глобальної торгівлі тваринами

Компанія Charles River Laboratories 2023 року потрапила під слідство за придбання диких мавп контрабандою в Камбоджі.

"Відходи та хвороби забруднюють нашу природу, воду та ґрунт. Наші фермери втратять усе, а покупці не куплять продукти, що вирощені за кілька миль від місця розведення мавп", — розповіла про ризики мешканка Бейнбріджа Крістіна Мартін, член ініціативи "No Monkey Breeding Bainbridge".

Доктор Лізу Джонс-Енгель стверджує, що експерименти над приматами в США є частиною глобальної торгівлі тваринами, що перебувають під загрозою зникнення.

"Ця індустрія жадібна, невимовно жорстока, жорстока і смертельна", — прокоментувала вона.

Шанси галузі розпалити наступну глобальну пандемію небезпечніші за будь-яку теоретичну користь.

"Ініціатива будівництва ферми для експериментів над мавпами викликає тривогу. Це великий крок назад і ми повинні скористатися шансом, щоб інвестувати ці ресурси в альтернативи, не пов'язані з тваринами", — вважає віцепрезидентка з питань досліджень із Товариства захисту тварин США Кетлін Конлі.

Нещодавно вчені з'ясували причину втрати хвостів у людей близько 25 млн років тому. Ген TBXT, який відповідав за довжину хвоста, з'єднався з частиною ДНК під назвою AluY.

Фокус уже писав про почуття гумору в орангутангів, шимпанзе, і горил. Мавпи беруть активну участь у соціальних іграх, і можуть показувати сміх.