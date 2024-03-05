Стал вторым: Маск лишился титула самого богатого человека мира

Владелец компании Amazon Джефф Безос обходит основателя SpaceX как минимум на 2 миллиарда долларов.

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Основатель компании Amazon Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира, опередив Илона Маска. Это его первое возрождение на вершине рейтинга миллиардеров с осени 2021 года. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Так, чистый капитал Безоса достиг отметки в 200 миллиардов долларов. Личное состояние Маска составило 198 миллиардов долларов, тогда как у главы LVMH Бернара Арно было 197 миллиардов долларов.

В последние годы Маск, Арно и Безос поочередно поднимались на вершину рейтинга, который оценивает их личное состояние на основе изменений на рынках, в экономике и других отчетах.

Большую часть своего состояния Безос накопил благодаря гиганту электронной коммерции Amazon, который он основал в 1994 году прямо в своем гараже в Сиэтле. Кроме того, он основал космическую компанию Blue Origin и приобрел газету The Washington Post за 250 миллионов долларов.

Он вновь получил неофициальный титул самого богатого человека в мире во время продажи части своих акций Amazon. В последние недели Безос продал акции Amazon на сумму более 8,5 миллиарда долларов, что, возможно, связано с налоговыми мотивами.

В прошлом году Безос, который в настоящее время занимает пост исполнительного председателя совета директоров Amazon, приобрел недвижимость в Майами и проводит время на своей суперяхте стоимостью 500 миллионов долларов вместе со своим партнером Лореном Санчесом. Ожидается, что к 2024 году его состояние увеличится примерно на 23 миллиарда долларов.

В этом году чистый капитал Маска сократилась на 31 миллиард долларов, главным образом из-за снижения стоимости акций его компании Tesla, занимающейся производством электромобилей. Акции Tesla упали на 24% за последний год.

Напомним, что 21 февраля депутат норвежской либертарианской партии Мариус Нильсен выдвинул кандидатуру американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира.