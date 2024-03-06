Обстреляли автомобиль: в Испании пытались убить Шария и его жену (видео)

Подозреваемый в госизмене блогер утверждает, что накануне испанская полиция получила информацию о подготовке к покушению, однако не приняла никаких мер.

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В среду, 6 марта, в Испании пытались убить блогера, подозреваемого в государственной измене, Анатолия Шария и его жену Ольгу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что в Испании атаковали его машину с помощью оружия.

"Да, только что меня и жену пытались убить. Пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем", — сказал Анатолий Шарий.

По его словам, один человек обстреливал автомобиль, тогда как еще один, вероятно, был на подхвате, поскольку он заметил, как кто-то следил. Также он отметил, что менее чем неделю назад испанские силовики получили информацию о подготовке к покушению, которое сегодня состоялось.

Напомним, 26 октября 2023 года блогер Анатолий Шарий рассказал, что в Киеве неизвестные сожгли его квартиру, в которой он жил до 2011 года. Также он опубликовал ролик, в котором видно, как пострадал интерьер в доме.

24 октября 2023 года из СМИ стало известно, что в Рода-де-Бера (Таррагона, Испания) дом блогера Анатолия Шария забросали коктейлями Молотова. В это время он вместе со своей женой находился на территории Республики Северная Македония. Журналисты отметили, что это якобы был один из самых серьезных актов насилия, которому подвергся блогер с момента своего приезда в Испанию.