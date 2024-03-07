Стремительно теряет рейтинг: послание Путина провалилось на росТВ

Двухчасовое обращение президента России не вызвало ажиотажа. За год количество зрителей, которые были заинтересованы заявлениями главы Кремля, сократилось практически в два раза.

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Россияне все реже интересуются тем, что им говорит президент Владимир Путин. Послание главы государства к Федеральному собранию провалилось на государственном телевидении. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Можем объяснить".

Отмечается, что двухчасовое обращение Владимира Путина совершенно не вызвало ажиотажа среди российский телезрителей и данные единого измерителя Mediascope это подтверждают. В этом году послание смотрело в два раза меньше зрителей, чем это было за год до этого.

"Послание Путина оказалось на 8 и 25 местах среди ста самых популярных телепрограмм прошлой недели. Больше всего его смотрели на канале "Россия-1" (рейтинг 4% и 8 место в топ-100, аудитория 4+). Сильно хуже Путина смотрели по Первому каналу — эта трансляция оказалась лишь на 25 месте с рейтингом 2,5%. Послание показывали и на других каналах (НТВ, "Россия-24", РЕН ТВ и других), но они вообще не попали в топ-100", — говорится в сообщении.

Отдельно в материале добавили, что почти половина зрителей потеряли интерес к тому, что говорит президент РФ. В 2023 году послание заняло 6, 7 и 61 строчки в списке самых популярных программ за неделю. Совокупный рейтинг трех трансляций тогда составлял 11,4%. Сейчас — всего 6,5%.

"Телевидение продолжает стремительно терять рейтинги. Если год назад три самых популярных передачи набирали в общей сложности 17%, то сейчас — 14,6%. Таким образом, за год федеральные телеканалы потеряли более 14% аудитории", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля сообщалось, что интервью Владимира Путина американскому журналистку Такеру Карлсону потерпело фиаско по всей России. Разговор главы Кремля занял лишь 20 место в списке самых популярных программ недели. Сам президент России заявил, что недоволен результатом встречи.