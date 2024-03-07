4 случай за неделю: в США расстреляли школьников на остановке, много раненых (видео)

В полиции Филадельфии рассказали, что от действий злоумышленников пострадали 8 старшеклассников от 15 до 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Related video

В Соединенных Штатах Америки была зафиксирована очередная стрельба, в результате чего были ранены сразу 8 подростков. Об этом сообщает Associated Press.

По данным местной полиции, огонь открыли трое неизвестных мужчин, которые вышли из автомобиля в Филадельфии. Они выстрелили более 30 раз, после чего попытались скрыться.

От действий злоумышленников пострадали 8 старшеклассников, которые ожидали на автобусной остановке транспорт. Речь о подростках от 15 до 17 лет.

В NBC добавили, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ведь у него сразу 9 огнестрельных ранений. Остальные — 6 парней и 1 девушка, находятся в стабильном состоянии.

К слову, примерно в это же время были обстреляны еще два автобуса поблизости, однако информации о пострадавших на момент публикации материала не было.

В Associated Press также добавили, что это уже не первый случай за последнее время. За неделю в Филадельфии произошло еще три стрельбы.

Одна из них — 3 марта, после ссоры в автобусе был застрелен 27-летний мужчина. На следующий день после этого от огнестрельного ранения погиб подросток, которому было 17 лет. 5 марта от действий злоумышленников погиб 37-летний мужчина. Тогда стрельба также была зафиксирована в автобусе.

Напомним, 4 января сообщалось, что в США произошла стрельба в учебном заведении. По словам представителей правоохранительных органов, по меньшей мере один человек убит и несколько ранены в результате стрельбы в средней школе Перри.