Стрельба в церкви в Стамбуле: среди подозреваемых оказался россиянин (видео)

Исламское государство взяло на себя ответственность за инцидент. Представители ИГИЛ заявили, что это был ответ на призыв лидеров группировки нападать на евреев, а также христиан.

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В одной из церквей Стамбула прямо во время службы двое вооруженных мужчин ворвались в храм и открыли огонь, в результате чего погиб один человек. Впоследствии вероятных стрелков из Таджикистана и России задержали. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что турецким властям удалось задержать двух предполагаемых нападавших, которые застрелили человека в воскресенье, 28 января, во время службы в итальянской католической церкви Святой Марии в стамбульском районе Сарыер. Кроме того, по его словам, есть предположение, что подозреваемые связаны с "Исламским государством".

Один из подозреваемых — гражданин РФ

Позже министр, выступая перед журналистами, отметил, что в рамках расследования нападения полиция провела рейды в 30 местах Стамбула, задержали 47 человек. Во время одного из последних рейдов удалось поймать подозреваемых.

"Оба подозреваемых — иностранные граждане. Один из них — из Таджикистана, другой — россиянин, и мы оценили их причастность к Исламскому государству", — заявил Ерликая.

ИГИЛ взяло на себя ответственность

Как отмечают в издании, Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение. Представители ИГИЛ заявили, что это был ответ на призыв лидеров группировки нападать на евреев, а также христиан.

Президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил священнику церкви, чтобы выразить свои соболезнования и поддержку. Папа Римский Франциск также отреагировал на инцидент и выразил солидарность с прихожанами церкви Святой Марии во время воскресной службы в Ватикане.

На записях с камер видеонаблюдения, которые установлены внутри церкви, видно, как вооруженные люди в масках зашли в здание и выстрелили в мужчину, который шел перед ними. На видео также можно увидеть, что практически сразу же мужчины покинули храм.

Напомним, в городе Керман 3 января в центральном районе Ирана прогремели взрывы на кладбище, где иранцы чествовали командующего Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани. Второй — на расстоянии километра.