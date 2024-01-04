ИГИЛ взяло на себя ответственность за теракт во время чествования генерала Сулеймани, — СМИ

Первый взрыв на кладбище в Кермане, как сообщило государственное информационное агентство IRNA, произошел в результате действий "террориста-смертника".

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертельную атаку в Иране во время чествования генерала Касема Сулеймани, Тегеран обещает отомстить. Об этом сообщает Reuters.

Суннитская мусульманская группировка заявила, что двое членов Исламского государства взорвали свои взрывные пояса в толпе, которая собралась на кладбище в юго-восточном иранском городе Керман на годовщину смерти главнокомандующего Касема Сулеймани. Ранее Тегеран обвинил во взрывах "террористов" и пообещал отомстить за самые кровавые подобные нападения со времен Исламской революции 1979 года. В результате двойных взрывов были ранены 284 человека, среди них — женщины и дети, а погибших — более 80.

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"Очень сильное возмездие будет дано им руками солдат Сулеймани", — заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер журналистам в Кермане.

Неназванный источник сообщил государственному информационному агентству IRNA, что первый взрыв на кладбище в Кермане, родном городе Сулеймани, "был результатом действий террориста-смертника". Причина второго взрыва, скорее всего, была такой же.

Иранский Корпус стражей исламской революции назвал эти нападения трусливым актом, "направленным на создание опасности и месть за глубокую любовь и преданность народа Исламской Республике". Командир гвардейцев в Кермане опроверг сообщения государственных СМИ о стрельбе на территории города в четверг.

Взрывы в Иране 3 января

В городе Керман 3 января в центральном районе Ирана прогремели взрывы на кладбище, где иранцы чествовали командующего Корпуса Стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. Первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Сулеймани. Второй — на расстоянии километра.

Напомним, 29 декабря стало известно, что Иран казнил четырех человек, которых обвинил в связях с "Моссадом", Иранская разведка тщательно следила за группой по меньшей мере четыре месяца, примерно с января 2022 года, до их ареста, когда происходила "переправка из соседней страны" на территорию Ирана.