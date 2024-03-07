На фоне угрозы со стороны РФ: Франция и Молдова подписали оборонное соглашение, подробности

Документ предусматривает открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии Франции в Кишиневе, заявил Макрон.

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Париж и Кишинев на фоне угрозы со стороны Москвы подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом лидеры Франции и Молдовы Эмманюэль Макрон и Майя Санду объявили во время совместной пресс-конференции в четверг, 7 марта.

Документ заключили во время визита президента Молдовы в Париж. Подписывали его министры обороны — Себастьен Лекорню и Анатолий Носатый.

По словам президента Франции, соглашение среди прочего предусматривает "открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии (Франции, — ред.) в Кишиневе". Макрон добавил, что "это лишь первый шаг".

Кроме того, лидеры обоих государств опубликовали совместное заявление, в котором призвали Россию "вывести свои силы, которые незаконно размещены на территории Молдовы".

В свою очередь официальный Париж заявил, что готов "внести свой вклад, когда наступит время, в прочное и мирное урегулирование этого конфликта".

Также Санду и Макрон обсудили поддержку Украины.

"Сегодня наши дискуссии были сосредоточены на безопасности Молдовы и Европы, насущной необходимости поддержать Украину и на расширении ЕС — ключевом для обеспечения мира в Европе", — написала лидер Молдовы в соцсети Х.

Кроме соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами стороны подписали экономическое соглашение. Это "двусторонняя дорожная карта, которая определяет будущие проекты, которые будут разрабатываться совместно", сообщил Макрон.

Напомним, 28 февраля в Приднестровье состоялся съезд так называемых депутатов всех уровней. Власти непризнанной республики заявили, что Молдова якобы наносит "катастрофический" удар по экономике Тирасполя. Местные депутаты обратились в Совет федерации и Госдуму России с просьбой реализовать меры по защите так называемой "ПМР" в условиях "усиления давления Молдовы".

1 марта президент Молдовы Майя Санду заявила, что Кремль делает все, чтобы запугать молдаван. Она заверила, что пока Россия ничего не может сделать в Приднестровье. Чтобы у Москвы что-то получилось, ей нужно сменить власть в Кишиневе.