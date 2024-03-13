Вице-президент российского "Лукойла" умер от удара по НПЗ, — СМИ

Известно, что атака на российский НПЗ произошла утром 12 марта. Также сообщается, что это уже четвертая смерть среди топ-менеджмента "Лукойла" за последние два года.

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Топ-менеджер компании "Лукойл" Виталий Робертус умер в результате взрывов на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

В то же время собеседники издания добавили, что сейчас эта информация проверяется.

13 марта российское информационное агентство ТАСС написало о смерти 53-летнего Виталия Робертуса. Причины смерти вице-президента Лукойла и место пребывания топ-менеджера на момент смерти не уточнялись.

Это уже четвертая смерть среди топ-менеджмента "Лукойла" за последние два года.

В октябре 2023 года в возрасте 66 лет умер председатель совета директоров компании Владимир Некрасов. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

1 сентября 2022 года Равиль Маганов, возглавлявший совет директоров до Некрасова, выпал с верхнего этажа главного корпуса Центральной клинической больницы.

В мае 2022 года в Мытищах умер бывший вице-президент и начальник главного управления снабжения и продаж "Лукойла" Александр Субботин. По данным российских СМИ, смерть наступила во время неудачного сеанса у шаманов. Субботина с помощью яда лягушки пытались вылечить от проблем с алкоголем.

Напомним, российская компания "Лукойл" находится под секторальными санкциями США с января 2022 года.

12 марта беспилотник попал в установку перегонки нефти на НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. стоит Главное управление разведки МО Украины.

РБК-Украина сообщало, что за атакой на российский завод стоит Главное управление разведки МО Украины.