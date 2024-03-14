Не из-за взрывов на НПЗ: росСМИ назвали причину смерти вице-президента "Лукойла" (фото)

Руководитель компании пожаловался на головную боль и закрылся в кабинете. Его тело через несколько часов нашли работники.

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Вице-президент одной из крупнейших нефтяных компаний в России компании "Лукойл" Виталий Робертус покончил с собой в рабочем кабинете. Об этом пишет российское медиа Baza.

О смерти 53-летнего топ-менеджера в компании заявили 12 марта, не указывая точной причины смерти. По данным Baza, тело Робертуса нашли в кабинете офиса "Лукойла" на Сретенском бульваре.

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"Незадолго до смерти Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы, после чего ушел в свой кабинет. Оттуда не выходил несколько часов, на телефон Робертус не отвечал. Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и умер от асфиксии", — говорится в сообщении.

Известно, что Робертус работал в компании около 30 лет.

Напомним, что 12 марта стало известно о смерти топ-менеджера "Лукойла" Виталия Робертуса. РосСМИ сообщили, что топ-менеджер умер в результате взрывов на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кстово Нижегородской области Российской Федерации. Это уже четвертая смерть среди топ-менеджмента "Лукойла" за последние два года.

Ранее сообщалось, что масштабные атаки БпЛА на нефтеперерабатывающий сектор в РФ приведут к возникновению проблем с обеспечением российских войск горюче-смазочными материалами".