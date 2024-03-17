Ряженые, поджоги и полдень Навального: как проходят президентские выборы в РФ (фото)

Голосование на российских президентских выборах стартовало утром 15 марта. Сегодня участки закроются. "Выборы" в РФ, которая продолжает войну в Украине, проходит со скандалами.

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Президентские "выборы" в РФ начались в пятницу, 15 марта. Сегодня, 17 марта, они завершатся. Закон о трехдневных выборах был принят еще в 2020 году, когда летом из-за пандемии голосование по поправкам в Конституцию продолжалось семь дней, после чего в ЦИК заговорили о том, чтобы использовать этот опыт на выборах.

Тогда "За" проголосовали 344 депутата, "против" — 51. В трети российских регионов голосование сделали еще и электронным. Также "выборы" провели на временно оккупированных территориях Украины. Фокус расскажет, как проходили трехдневные выборы в России.

Стоит отметить, что в их честность верят только самые преданные фанаты российского президента. Так, президент Европейского Совета Шарль Мишель поздравил президента России Владимира Путина с победой уже в первый день, когда открылись участки, опубликовав сообщение в соцсетях.

"Я хотел бы сегодня поздравить Владимира Путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Без свободы. Без оппозиции. Без выборов", — отметил Мишель.

Сообщение Шарль Мишеля Фото: Скриншот

К моменту выборов умер Алексей Навальный, самый известный лидер российской оппозиции. Он скончался в исправительной колонии в Ямало-Ненецком округе 16 февраля, где отбывал срок. Так что его супруга Юлия Навальная поддержала акцию "Полдень против Путина", призвав оппозиционно настроенных граждан прийти на выборы 17 марта в 12.00. Также последователи Навального призвали портить бюллетени.

Стоит отметить, что в списке кандидатов действующий президент РФ Владимир Путин был не одинок. У него было еще три конкурента. И Фокус кратко о них расскажет. Стоит отметить, что ни один из кандидатов не осуждает войну в Украине и не критикует Путина напрямую. Независимых кандидатов на выборы не допустили — ЦИК в процессе регистрации отказал и журналистке из Ржева Екатерине Дунцовой: якобы она нарушила правила создания группы избирателей. И политику Борису Надеждину, который выдвинулся от партии "Гражданская инициатива": в подписях, собранных политиком, обнаружили более 9000 недействительных. Оба критиковали вторжение в Украину и выступали за прекращение войны.

Также стоит отметить, что нынешние "выборы" для Путина станут пятыми по счету. Вновь избираться на пост главы государства он может благодаря тому, что в 2020 году с помощью Госдумы переписал российскую Конституцию, "обнулив" собственные президентские сроки. Нынешние законы РФ позволяют Путину оставаться у власти до 2036 года.

"Соперники" Путина

Кандидаты в президенты РФ 2024 Фото: DW

Депутат от КПРФ Николай Харитонов

75-летний ветеран КПРФ, депутат Госдумы с более чем 20-летним стажем. Стал неожиданным кандидатом вместо многолетнего лидера партии Геннадия Зюганова. Баллотируется со слоганом "Поиграли в капитализм и хватит". Против войны в Украине не выступает и выступал в поддержку "денацификации". В интервью он обещал не критиковать президента России, говоря, что "не критикует коллег". В 2022 году попал под западные санкции.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий

В 2018 году сразу несколько журналисток, в том числе корреспондентка ВВС, обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Слуцкий отверг обвинения в свой адрес. Вся кампания кандидата сфокусирована на личности уже покойного Жириновского, которого Слуцкий заменил на посту главы ЛДПР.

Последние восемь лет руководит думским комитетом по международным делам. Ранее организовывал поездки делегаций из Европы в оккупированный Крым и еще в 2014-м попал под западные санкции. Поддерживает вторжение в Украину.

Вице-спикер Думы из "Новых людей" Владислав Даванков

Новое лицо новой партии с названием "Новые люди". Сооснователь компании Faberlic. Участвовал в выборах мэра Москвы в 2023 году, набрал чуть больше 5%. В войне с Украиной выступает за "мир и переговоры" на "российских условиях".

Голосовал в поддержку аннексии украинских территорий, за что попал под международные санкции. В преддверии выборов получил поддержку части российской оппозиции.

Как проходят президентские выборы в РФ

Так как для многих выборы в самой России стали доступным развлечением, то многие пришли на избирательные участки ряжеными. Были моржи, медведи, Пушкин и даже Чебурашка.

Впрочем, не обошлось без поджогов. Так, неизвестные пытались поджечь избирательные участки в Когалыме (ХМАО), а также в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других регионов. Причем цель поджогов была разной: от участков, до бюллетеней, урн и кабинок для голосования.

Поджоги на избирательных участках

Также в некоторых регионах РФ и в аннексированном Крыму в урны для голосования выливали зеленку, или другое красящее средство. Урны, залитые зеленкой или чернилами, во всех случаях были опечатаны.

Зеленка в урнах

Максимальная санкция по ст. 141 УК РФ — пять лет лишения свободы (такой срок можно получить, если, например, преступление совершено группой по предварительному сговору).

Выборы в РФ

Стоит отметить, что в РФ на выборах присутствуют некие "международные наблюдатели". Глава ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что было "аккредитовано 706 человек из 106 стран мира". Позже источник сообщил, что большинство наблюдателей прибыли из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Отмечалось, чтоб аккредитовались наблюдатели из Ирана и Сирии.

Как проходят псевдовыборы на аннексированных территориях

Так как, в прошлом году Путин подписал четыре закона о ратификации договоров о принятии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Так что "выборы" проводились и на этих оккупированных территориях. Чаще всего – под дулом автомата. В соцсетях даже оказалось видео того, как военнослужащий ВС РФ в маске и с автоматом проверяет, за кого "голосующие" ставят галочки.

А также видео того, как пожилую женщину заставляют "голосовать" в сопровождении вооруженных людей.

"Выборы" в оккупированном Северодонецке

В аннексированном Крыму российские оккупационные власти вынуждают бюджетников идти на фейковые выборы, желая увеличить явку избирателей, поскольку граждане не хотят участвовать в псевдовыборах.

"Нас всех предупредили, что мы должны пойти и проголосовать на выборах, чтобы на работе не было проблем. После голосования, мы должны позвонить куратору в наше учебное заведение и доложить, что проголосовали. Нам не говорят, что нужно конкретно за кого-то голосовать. Главное создать явку, потому что люди не хотят идти на выборы", — сообщали работники сферы образования, пожелавшие сохранить анонимность.

Акция "Полдень против Путина"

Российская оппозиция, которая лишилась своего лидера Алексея Навального незадолго до выборов, призвала поддержать запланированную акцию "Полдень против Путина". Ее участников призывали приходить на избирательные участки ровно в полдень по местному времени. При этом рекомендаций к голосованию не было. Значения не имело, будут ли россияне отдавать голос за кого-то из альтернативных кандидатов или портить бюллетень. Прокуратура Москвы трижды объявляла эту акцию и призывы к участию в ней незаконными. Но на фото и видео, которое распространяются в соцсетях, видно, что в полдень у избирательных участков в посольствах было довольно много людей.

Очередь к посольству в Праге

Были ли это оппозиционно настроенные граждане, или они пришли проголосовать за Путина, неизвестно. Свое неприятие политикой нынешнего президента РФ они никак не демонстрировали. В некоторых городах и странах скандировали антивоенные лозунги, стоя в очереди. В Кишиневе мужчина пытался поджечь посольство РФ, но был задержан.

Инцидент в Кишиневе

Также в некоторых городах: в Берлине, Тбилиси и ряде других прошли антивоенные акции. В Грузии участков для голосования нет, многие живущие там граждане России отправились голосовать в соседнюю Армению, в Ереван.

Протест в Тбилиси

Сама Юлия Навальная, вдова оппозиционера, которая находится в Берлине, явилась на выборы в полдень с букетом цветов.

Юлия Навальная в Берлине Фото: DW

Также в соцсетях набрал популярность флешмоб с демонстрацией уже заполненных бюллетеней. Его поддержали, впрочем, как сторонники Путина, так и те, кто против него, и пришел испортить бюллетень.

Чаще всего встречалось вписанные имя и фамилия Алексея Навального, или прочих оппозиционеров.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Иногда было написано "Нет войне!".

Испорченные бюллетени Фото: Соцсети

Но встречались и бюллетени испорченные поклонниками Пригожина и ЧВК "Вагнер". Напомним, глава данной ЧВК, которая воевала в Украине, и его соратники погибли после марша на Москву, когда частный самолет Евгения Пригожина разбился (или был сбит) в Тверской области в прошлом году.

Испорченные бюллетени Фото: Соцсети

Тем временем глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова уже заявила, что "явка на президентских выборах России достигла 70,81%".

По ее словам, это общая очная явка с учетом дистанционного электронного голосования. Памфилова отрапортовала, что явка на голосование побила рекорд 2018 года, превысив 67,54%. Памфилова заявила, что проголосовало "около 73,6 миллионов граждан РФ".

Напомним, так называемые президентские выборы в РФ проходят на фоне продолжающейся войны в Украине и на фоне операции РДК, "Сибирского батальона", легиона "Свобода России" в Белгородской области. Ранее бойцы этих отрядов записали видеообращение, заявив, что Белгородская и Курская области превратились в зону активных боевых действий, а местные власти препятствуют эвакуации мирных жителей.

Бойцы назвали президентские выборы в России "полным фарсом", ради которого народ загоняют на избирательные участки "под бомбы и артиллерийские снаряды".