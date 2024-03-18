Вторая атака медведей в Словакии за неделю: хищник напал на прохожих в городе (фото)

По данным официальных лиц, 49-летняя женщина получила травму плеча, а у 72-летнего мужчины травмы головы.

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В Словакии произошло уже два нападения медведей за одну неделю. Разъяренный зверь набросился людей на улице словацкого города вскоре после того, как горном регионе погибла женщина из Беларуси. Об этом сообщает The Sun.

На снятом видео медведь бежит по тротуару в городке Липтовски Микулаш и набрасывается на пешехода.

Нападение медведя

По данным официальных лиц, 49-летняя женщина получила травму плеча, а у 72-летнего мужчины травмы головы. Местные жители сняли медведь, бегающего по улицам.

Недавнее нападение произошло спустя день после гибели женщины в горном массиве Низкие Татры.

31-летняя женщина из Беларуси и ее спутник прогуливались в Деменовской долине, когда столкнулись с медведем. Спасаясь от хищника, мужчина и женщина бежали в разные стороны, а мужчина потерял женщину из виду.

Нападение медведя

Поиски вела горноспасательна команда, использовали тепловизионные дроны. В итоге женщину на дне оврага обнаружила служебная собака. Не установлено, убил ли ее медведь, или же она погибла при падении.

Когда спасатели нашли тело, медведь был поблизости, но его отпугнули предупредительные выстрелы и лай собаки. Начато расследование. Мужчина не пострадал, но был напуган. Тело женщины перевезли в близлежащее село Лаки.

Карта нападения медведей в Словакии

Медведи особенно активны весной, поскольку ищут пищу после долгой зимней спячки. В последние годы нападения медведей в Словакии участились, первый за 100 лет случай со смертельным исходом зарегистрировали в 2021 году.

Напомним, что белого медведя запечатлели на крошечной льдине в океане.

Также сообщалось, что волонтер в зоопарке Таиланда отрезал себе руку, чтобы не навредить медведю во время нападения.