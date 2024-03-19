Путин в мае намерен посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином, — Reuters

Этот визит может стать первой зарубежной поездкой главы Кремля после переизбрания на новый президентский срок.

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В мае российский лидер Владимир Путин намерен отправиться в Китай, где состоятся его переговоры с Си Цзиньпином. Об этом говорится в материале Reuters.

Таким образом, это может стать первым зарубежным визитом главы Кремля с момента его переизбрания президентом на очередной срок

В частности, намерение Путина посетить Пекин подтвердил один из источников на условиях анонимности. Еще четыре источника предоставили детали, причем они также пожелали остаться неназванными. Предполагается, что глава Кремля совершит визит в Китай, скорее всего, во второй половине мая до того, как начнется запланированная поездка Си в Европу.

Как известно, западные правительства уже выступили с заявлениями, в которых осуждается переизбрание Путина недемократическим и несправедливым и недемократическим способом. В то же время власти Китая, Индии и Северной Кореи уже успели поздравить его с еще одним сроком правления, который продлится шесть лет. При этом там указали на линию геополитического разлома, которая расширилась в 2022 году с началом российского вторжения в Украину в 2022 году.

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В последние годы китайско-российские связи в сфере торговли только усиливались из-за введения США и их партнерами санкций в отношении обеих стран, в частности Москвы, из-за войны в Украине. Власти двух стран анонсировали начало партнерства "без границ" в феврале 2022 года, когда визит Путина в Пекин состоялся всего за несколько дней до полномасштабного вторжения.

По убеждению иностранных наблюдателей и дипломатов, Путин может сделать Китай своим первым пунктом визита после избрания. На 7 мая уже запланировано проведение официальной делегации инаугурации Владимира Путина.

Ранее Путин выступил с заявлением о схожести глобальных взглядов России и Китая, также две страны имеют устойчивые отношения не в последнюю очередь благодаря хорошим взаимоотношениям Путина и Си Цзиньпина. Поэтому в дальнейшем Москва и Пекин планируют развивать связи в ближайшей перспективе.

Напомним, вчера издание Politico писало, что Китай будет бойкотировать мирные переговоры, если к участию в них не пригласят Россию.