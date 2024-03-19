"Просто ничего нет": жительница Белгорода пожаловалась на проблемы и получила ответ (видео)

В комментариях украинцы выразили убеждение, что сейчас к России возвращается бумерангом то, что в начале войны пережили украинцы.

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В российском городе Белгород не прекращаются обстрелы на фоне рейда российских добровольцев. Тем временем одна из местных жительниц решила пожаловаться на пустые полки в магазинах. Она утверждает, что найти фрукты, овощи и мясо стало непростой задачей. Соответствующие кадры опубликовали в социальных сетях.

Таким образом пока на российских телеканалах единственной темой обсуждения является только триумфальная победа Путина на "выборах" в Белгороде начали жаловаться на постоянные обстрелы и на недостаток важнейших продуктов в магазинах.

"Как же что-то можно готовить, когда в магазинах пустые полки. Нет вообще ничего: ни фруктов, ни огурцов или помидоров. Товары первой необходимости вообще отсутствуют. Нельзя купить мяса, колбасы, лука или моркови", — жалуется россиянка.

Жалоба жительницы Белгорода на недостаток товаров

Комментаторы из Украины тем временем написали, что жителям Белгорода стоит поблагодарить за все это Путина, поскольку такую "райскую жизнь" для них организовал именно он. Поскольку нынешние проблемы, с которыми столкнулись россияне, украинцы уже пережили в начале российского вторжения.

Скриншот комментариев в сети

Скриншот комментариев в сети

"Если в РФ отсутствует мясо, помидоры, огурцы, тогда съедайте того, за кого проголосовали"; "До тех пор, пока Пуйло не стал бомбить Харьков, у белгородцев была райская жизнь. Таким образом благодарите своего фюрера за то, что с вами происходит"; "Мы еще можем дроном доставить продукты, однако есть нюанс"; "Два года назад мы через это перешли", — пишут украинцы.

Отметим, что 12 марта секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал спецоперацию РДК и ЛСР на территории РФ.