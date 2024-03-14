Москва сделала выводы: как рейды в РФ повлияли на действия оккупантов в Украине, — командир РДК

По словам Дениса Никитина, Россия направила на охрану границ больше сил. Таким образом те войска, которые воюют в Украине, не получили дополнительной поддержки.

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Россия сделала выводы после первых рейдов РДК и ЛСР в Белгородскую область. Теперь на границе Украины и РФ оккупанты создали более серьезную систему укреплений. Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир Русского добровольческого корпуса Денис Никитин.

По его словам, местами РФ установила на границе сейсмические датчики, которые реагируют на вибрации грунта. Кроме того, проводится наблюдение с дронов. При этом те силы, которые вынуждены охранять границу, откуда-то были взяты.

"Взять их можно было двумя способами: либо мобилизовать для этого людей, либо из воюющих уже подразделений их забрать. И то и то является дополнительным напряжением для системы под названием Российская Федерация. Даже в этом плане мы тоже свою задачу выполнили", — рассказал Никитин.

Он также заявил, что этот ресурс не усилил уже существующие подразделения Минобороны России. Однако операции РДК продолжаются, хоть и формат их изменился. Они требуют больших сил и координации множества подразделений.

"После каждого такого захода мы получали большой наплыв добровольцев, медийного внимания, техники и так далее. Нужно все это было, скажем так, переварить", — отметил Никитин.

По его словам, в РДК хотят, чтобы "качественный" уровень их участия в войне против РФ. Бойцы постоянно тренируются и осваивают новую технику.

"За нас в первую очередь говорят наши дела, непосредственное участие в боях, в операциях. Бойцы РДК берут пленных, бойцы РДК погибают на этой войне", — сказал он.

Рейды РДК в РФ: что думают россияне

Денис Никитин рассказал, что после первого рейда РДК в Россию многие россияне, а также верхушка в Кремле, испытали настоящий шок. Именно поэтому российская пропаганда распространяла так много "разночтений" этого события.

"Мы уже в Киеве были, а они продолжали режим контртеррористической операции. Какие-то придурки бегали по тем же местам, где были мы", — рассказал он.

Никитин отметил, что такой рефлексии со стороны РФ не удалось бы получить, если бы РДК не попали в самую "точку". Россияне должны понимать, что с них спросят, почему они поддерживали войну против Украины, а ВС РФ, ФСБ или другие спецслужбы не смогут их защитить.

Денис Никитин о рейдах РДК (смотреть с 24 минуты)

Напомним, РДК и ЛСР призвали эвакуироваться жителей Курской и Белгородской областей. Российские добровольцы заявили, что мирные города Украины должны прекратить обстреливать с территории РФ. Чтобы остановить вражескую атаку, бойцы нанесут огневое поражение по военным позициям Белгорода и Курска.