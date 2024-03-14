Москва зробила висновки: як рейди в РФ вплинули на дії окупантів в Україні, — командир РДК

За словами Дениса Нікітіна, Росія направила на охорону кордонів більше сил. Таким чином ті війська, які воюють в Україні, не отримали додаткової підтримки.

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Росія зробила висновки після перших рейдів РДК і ЛСР у Бєлгородську область. Тепер на кордоні України і РФ окупанти створили більш серйозну систему укріплень. Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін.

За його словами, місцями РФ встановила на кордоні сейсмічні датчики, які реагують на вібрації ґрунту. Крім того, проводиться спостереження з дронів. При цьому ті сили, які змушені охороняти кордон, звідкись були взяті.

"Взяти їх можна було двома способами: або мобілізувати для цього людей, або з тих підрозділів, що воюють, їх забрати. І те, і те є додатковою напругою для системи під назвою Російська Федерація. Навіть у цьому плані ми теж своє завдання виконали", — розповів Нікітін.

Він також заявив, що цей ресурс не посилив уже наявні підрозділи Міноборони Росії. Однак операції РДК тривають, хоч і формат їх змінився. Вони вимагають великих сил і координації безлічі підрозділів.

"Після кожного такого заходу ми отримували великий наплив добровольців, медійної уваги, техніки тощо. Потрібно все це було, скажімо так, перетравити", — зазначив Нікітін.

За його словами, у РДК хочуть, щоб "якісний" рівень їхньої участі у війні проти РФ. Бійці постійно тренуються та освоюють нову техніку.

"За нас насамперед говорять наші справи, безпосередня участь у боях, в операціях. Бійці РДК беруть полонених, бійці РДК гинуть на цій війні", — сказав він.

Рейди РДК у РФ: що думають росіяни

Денис Нікітін розповів, що після першого рейду РДК у Росію багато росіян, а також верхівка в Кремлі, відчули справжній шок. Саме тому російська пропаганда поширювала так багато "різночитань" цієї події.

"Ми вже в Києві були, а вони продовжували режим контртерористичної операції. Якісь придурки бігали тими ж місцями, де були ми", — розповів він.

Нікітін зазначив, що такої рефлексії з боку РФ не вдалося б отримати, якби РДК не влучили в саму "точку". Росіяни мають розуміти, що з них спитають, чому вони підтримували війну проти України, а ЗС РФ, ФСБ чи інші спецслужби не зможуть їх захистити.

Денис Нікітін про рейди РДК (дивитися з 24 хвилини)

Нагадаємо, РДК і ЛСР закликали евакуюватися жителів Курської та Бєлгородської областей. Російські добровольці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території РФ. Щоб зупинити ворожу атаку, бійці завдадуть вогневої поразки по військових позиціях Бєлгорода і Курська.