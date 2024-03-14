РФ може перекинути в Курську область війська з України, щоб зупинити РДК, — Дикий (відео)

За словами колишнього командира батальйону "Айдар" Євгена Дикого, щоб вибити російських добровольців, командуванню ЗС РФ доведеться перекинути в Курську область боєздатні війська, адже ФСБ, ГУР і прикордонники не справляються.

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Росія може перекинути в Курську область війська з Куп'янського напрямку, щоб зупинити рейд РДК і ЛСР. У неї не вистачає сил, щоб зупинити досить обмежену атаку російських добровольців. Про це в коментарі телеканалу "Еспресо" повідомив колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

За його словами, складається враження, що у росіян немає сил відбити напад добровольців РДК і ЛСР. Щоб вибити російських добровольців, командуванню ЗС РФ доведеться перекинути в Курську область боєздатні війська. Найімовірніше, з Куп'янського напрямку, адже він географічно ближчий.

"Таке враження, що в росіян немає сил відбити навіть ті досить обмежені, локальні атаки саме на тому напрямку. Що прикордонні війська ФСБ, що диверсійні групи ГРУ, які там використовувалися проти нас, не зможуть зупинити саме загальновійськову атаку. А там триває загальновійськова атака з підтримкою бронетехніки, все як годиться", — сказав він.

Дикий сказав, що російським добровольцям закріпитися на території РФ ніхто не дасть. Це буде занадто болісно для режиму президента РФ Володимира Путіна. Для Кремля це було б справжнє приниження.

"Однак для цього армії РФ доведеться перекидати якісь боєздатні частини з фронту. Найімовірніше, що будуть перекидати саме з Куп'янського напрямку, тому що це географічно найближче", — сказав Дикий.

Євген Дикий про рейд РДК і ЛСР

Нагадаємо, РДК і ЛСР закликали евакуюватися жителів Курської та Бєлгородської областей. Російські добровольці заявили, що мирні міста України повинні припинити обстрілювати з території РФ. Щоб зупинити ворожу атаку, бійці завдадуть вогневої поразки по військових позиціях Бєлгорода і Курська.

Також ЗМІ повідомляли, що російські добровольці, які воюють на боці України, мають намір іти на Москву. За словами бійця ЛСР Олексія Барановського, метою операцій повстанських формувань є подальше звільнення Росії від Путіна. І це наша всеосяжна місія, підкреслив він.