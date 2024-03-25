В Британии заявили, что китайские хакеры получили доступ к личным данным 40 млн избирателей

Соединенное Королевство может наложить санкции на лиц, которых считают причастными к этим актам вмешательства со стороны китайских граждан.

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Китай мог получить доступ к личным данным около 40 миллионов избирателей во время атаки хакеров. Вице-премьер-министр Великобритании Оливер Доуден проинформирует депутатов относительно кибератаки со стороны КНР, сообщает The Guardian.

Соединенное Королевство может наложить санкции на лиц, которых считают причастными к хакерским атакам со стороны Китая. Во время одной из них в 2021 году злоумышленники взломали систему избирательной комиссии и завладели данными 40 миллионов британцев, в том числе 43 членов парламента.

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Власти Великобритании чаще критикуют в обществе с требованием ввести санкции против лиц, которые могут быть связаны с хакерскими атаками. Небольшую группу политиков, настроенных против Китая, как говорится в сообщении, вызвали к директору службы безопасности парламента Элисон Джайлз.

Известно, что некоторые из пострадавших политиков готовятся совместно публично выступить с этим вопросом в понедельник. В воскресенье, 24 марта, представитель правительства отказался от комментариев.

Как пишет Times, кибератаки являются частью волны вмешательства со стороны Китая, направленного на подрыв британской демократии. Однако представитель правительства отказался от комментариев газете. Посольство Китая в Лондоне также не ответило на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Напомним, 4 марта стало известно, что хакеры ГУР взломали серверы Минобороны РФ. Полученная информация раскрывает документооборот внутри российского министерства, его структуру и всех лиц, причастных к работе во внутренней системе документооборота. Также в руки хакеров попал большой массив секретных документов Минобороны РФ, связанных с полномасштабным вторжением на территорию Украины.