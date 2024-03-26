Беларусь поставляет древесину в ЕС в обход санкций, — расследование (документы)

По данным СМИ, объем импорта древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, составив почти 68 миллионов евро. Удивительно, что до этого Казахстан, где лесные угодья занимают всего 5% территории, почти не поставлял древесину в Европу. Выяснилось, что белорусы подделывают документы казахских компаний.

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Некоторые компании экспортируют подпадающую под санкции белорусскую древесину в Евросоюз, представляя ее как продукцию из Казахстана. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы" радиостанции "Свобода", "Белорусского расследовательского центра" и польского издания Gazeta Wyborcza, опубликованного 26 марта.

Как отмечают журналисты, в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, Евросоюз ввел ряд ограничений на ввоз определенных товаров из Беларуси, которая использовалась российской армией в качестве базы для своих военных действий против Украины. В марте 2022 года ЕС также ввел санкции, касающиеся белорусской древесины, которая ранее традиционно экспортировалась в Европу.

Эти санкции повлияли на динамику рынка древесины в Европе, приведя к заметному росту импорта изделий из дерева из Казахстана. Согласно данным Евростата, в период с 2022 по 2023 годы было импортировано древесины из этой страны на рекордную сумму почти 126 миллионов евро, преимущественно в Польшу.

Объем импорта древесины из Казахстана в Польшу в прошлом году вырос почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, составив почти 68 миллионов евро.

Удивительно, что до этого Казахстан, где лесные угодья занимают всего 5% территории, почти не поставлял древесину в Европу, в отличие от Беларуси, экспортировавшей в Европу древесину на сумму около миллиарда евро ежегодно.

На повышение импорта древесины из Казахстана за последние два года (при этом по низким ценам) обратили внимание в Польской торгово-промышленной палате деревообрабатывающей промышленности. Представитель этой палаты Петр Гарстка высказал мнение, что это может быть попыткой обойти санкции со стороны России и Беларуси.

Предоставленный журналистам пакет документов, касающихся поставок древесины из Казахстана в Польшу, содержал контракт на сумму почти миллион евро между казахстанской компанией Nurr-electro и польской компанией PLRBL, а также данные по спецификации товара и таможенные декларации.

Фото: Радио Свобода

Один из этих документов, датированный концом января 2023 года, содержал печати казахстанской компании-поставщика, польской компании-получателя, а также информацию о том, что палисад из сосны отправлен из Казахстана в Польшу. Также на документе были печати Министерства финансов Казахстана и перевозчика — белорусской компании "Галлардо".

Фото: Радио Свобода

Когда журналисты обратились к представителю казахстанской компании, юристу Nurr-electro Арману Тулиевичу, он отрицал факт поставки древесины в Европу для польской PLRBL, утверждая, что таких операций не было. Тем не менее, после предоставления контракта и документации он утверждал, что подписи и печати на документах были поддельными.

Фото: Радио Свобода

Для проверки этой информации журналисты обратились к двум экспертам по графическому дизайну, которые утверждали, что печати и подписи на документах были добавлены с помощью фоторедактора.

По мнению журналистов, это свидетельствует о том, что товар из Казахстана не поставлялся. Эта версия подтверждалась тем, что в базе экспорта Казахстана не было информации о такой поставке.

Для выяснения деталей поставки журналисты связались с представителем белорусской компании "Галлардо". Он подтвердил, что древесину привезли из Беларуси, а не из Казахстана, и что сделка осуществлялась совместно с другой белорусской компанией "СО РБЛ".

Олег Янович, владелец "СО РБЛ", также председательствует в правлении польской компании PLRBL, которая якобы получила казахстанский палисад. Когда журналисты связались с Олегом Яновичем, он отказался комментировать ситуацию.

"Несмотря на то, что официально импорт в Евросоюз древесины из практически безлесого Казахстана существенно вырос, это расследование показало, что не все это дерево казахстанское, часть из него — из Беларуси. Однако насколько значительна эта доля — пока точно неизвестно. Чтобы это установить, необходимо получить и проверять все таможенные декларации на казахстанскую древесину. Кроме этого, оказалось, чтобы привезти в Польшу подсанкционное дерево из Беларуси, не нужно придумывать сложные схемы. Достаточно просто научиться работать в фотошопе на любительском уровне", — подытожили журналисты.

Напомним, в феврале 2024 года стало известно, что итальянский оружейный производитель Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие через дочернюю фирму. По данным российских журналистов, в общей сложности после начала вторжения в Россию попали более 835 тысяч патронов и 5,9 тысячи единиц стрелкового оружия, произведенных итальянским холдингом.

Ранее журналисты выяснили, что Национальные вооруженные силы Латвии получали продукты от России и Беларуси. В частности, им поставлялся российский чай и белорусская соль.