Водовоз в российском аэропорту повредил самый дорогой в мире лайнер за полмиллиарда долларов

Служебный автомобиль пропорол днище Airbus A380 авиакомпании Emirates. 500 пассажиров высадили, а самолет отправили на ремонт.

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В московском аэропорту Домодедово водитель водовоза врезался в Airbus A380 авиакомпании Emirates. Это самый большой и самый дорогой лайнер в мире. Его стоимость более 500 миллионов долларов. Об этом сообщает MSK1.

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Водитель водовоза, как сообщается, должен был заправить борт питьевой водой перед выполнением рейса Москва – Дубай. Но не справился с управлением и въехал в самолет, пропоров днище.

Водовоз врезался в дорогой самолет Фото: Соцсети

В результате самолет не вылетел вовремя, и был отстранен от полетов, и сейчас оценивается его техническое состояние. А рейс Москва — Дубай отменен, 500 пассажиров никуда не улетели.

Позже выяснилось, что 59-летенего водителя парализовало за рулем после внезапного инсульта. Его госпитализировали.

Водовоз врезался в дорогой самолет Фото: Соцсети

До этого сообщалось, что водителя водовоза должны были подвергнуть принудительному медосвидетельствованию. Причем прямо в санитарной части на территории аэропорта, куда мужчину доставили после инцидента.

Сообщалось, что травм он не получил, но был в шоковом состоянии.

Airbus A380 авиакомпании Emirates Фото: РИА Новости

Напомним, ранее выяснилось, что ВС РФ прячут восемь стратегических бомбардировщиков на аэродроме "Энгельс-2" в 600 км от Украины. Еще пять самолетов нарисовали на взлетной полосе — плоские силуэты заметны даже из космоса.

На спутниковых фотографиях военного аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области РФ заметно, что треть самолетов на аэродроме — фальшивые: их нарисовали на асфальте, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей из космоса. Но их засыпало снегом и часть рисунков оказались под сугробами.

Фото спутника показывают, что на аэродроме есть 9 настоящих самолетов и пять фальшивых.