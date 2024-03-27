Водовоз у російському аеропорту пошкодив найдорожчий у світі лайнер за пів мільярда доларів

Службовий автомобіль пропоров днище Airbus A380 авіакомпанії Emirates. 500 пасажирів висадили, а літак відправили на ремонт.

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У московському аеропорту Домодєдово водій водовоза врізався в Airbus A380 авіакомпанії Emirates. Це найбільший і найдорожчий лайнер у світі. Його вартість понад 500 мільйонів доларів. Про це повідомляє MSK1.

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Водій водовоза, як повідомляється, мав заправити борт питною водою перед виконанням рейсу Москва–Дубай. Але не впорався з керуванням і в'їхав у літак, порвавши днище.

Водовоз врізався в дорогий літак Фото: Соцмережi

У результаті літак не вилетів вчасно і його відсторонили від польотів, зараз оцінюють його технічний стан. А рейс Москва–Дубай скасовано, 500 пасажирів нікуди не полетіли.

Пізніше з'ясувалося, що 59-річного водія паралізувало за кермом після раптового інсульту. Його госпіталізували.

Водовоз врізався в дорогий літак Фото: Соцмережi

До цього повідомлялося, що водія водовозу мали піддати примусовому медосвідченню. Причому прямо в санітарній частині на території аеропорту, куди чоловіка доставили після інциденту.

Повідомлялося, що травм він не зазнав, але був у шоковому стані.

Airbus A380 авіакомпанії Emirates Фото: РИА Новости

Нагадаємо, раніше з'ясувалося, що ЗС РФ ховають вісім стратегічних бомбардувальників на аеродромі "Енгельс-2" за 600 км від України. Ще п'ять літаків намалювали на злітній смузі — плоскі силуети помітні навіть із космосу.

На супутникових знімках військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ помітно, що третина літаків на аеродромі — фальшиві: їх намалювали на асфальті, щоб ввести в оману спостерігачів із космосу. Але їх засипало снігом і частина малюнків опинилися під заметами.

Фото супутника показують, що на аеродромі є 9 справжніх літаків і п'ять фальшивих.